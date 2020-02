Altmaiers Idee reicht nicht

Ein kraftvoller Neustart der Energiewende? Der sähe anders

aus. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist zwar endlich etwas von seiner

1000-Meter-Abstandregelung für neue Windkraftanlagen abgerückt. Die soll zwar

“im Grundsatz” weiter gelten, aber von den Bundesländern modifiziert werden

können. Nur: Damit ist längst nicht gesagt, dass der zuletzt fast völlig

eingebrochene Windenergie-Ausbau wieder auf breiter Front in Schwung kommt.

Unionsgeführte Länder wie Bayern und NRW werden trotzdem weiter auf der Bremse

stehen – und sie riskieren damit die Gefahr einer Stromlücke, wenn in den

nächsten Jahren eine Reihe AKW und Kohlemeiler abgeschaltet werden. Um das zu

verhindern, braucht es ein ganzes Maßnahmenpaket, etwa Regelungen, um Anwohner

an den Gewinnen der Windpark-Betreiber zu beteiligen und die Bürger über

Energiegenossenschaften wieder zu Trägern der Energiewende zu machen. Rigide

Abstandsregelungen gehören nicht dazu.

