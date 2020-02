Altmaiers Rückzieher bei der Windkraft-Abstandsregelung war richtig / Kommentar von Klaus Riexinger

Mit kaum einem anderen politischen Vorhaben ist die

Landesregierung so krachend gescheitert wie beim Ausbau der Windenergie. In

diesem Jahr hätte der Anteil von Strom aus heimischen Windkraftanlagen auf zehn

Prozent steigen sollen. Tatsächlich verharrt die Quote deutlich unter vier

Prozent. (…) Gut, dass Altmaier nun (…) die Abstandsregelung den Ländern

überlassen will. Windkraft-Kritiker aber müssen sich fragen lassen, wo der Strom

nach dem Abschalten der Atom- und Kohlekraftwerke herkommen soll.

http://mehr.bz/kc7b7 (BZ-Plus)

Pressekontakt:

Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59333/4531676

OTS: Badische Zeitung

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell