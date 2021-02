Alvarez& Marsal – Wachstum und Expansion setzt sich mit dem Aufbau eines globalen Portfolioberatungsgeschäfts fort

Amo Chahal tritt als Managing Director ein, um das Geschäft aufzubauen

Das führende internationale Unternehmen für professionelle Dienstleistungen Alvarez & Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/) (A&M) setzt sein Wachstum und seine Expansion mit der Einführung eines Global Portfolio Advisory Business fort. Amo Chahal (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/amo-chahal) kommt als Managing Director von Deloitte, um das Geschäft aufzubauen, und er wird vorerst von einem Team von fünf Senior Professionals unterstützt, darunter Nahuel Callieri und Ankur Patodi. Diese Ernennung folgt auf eine Reihe von Einstellungen leitender Kräfte von Deloitte im Bereich Restrukturierung (https://www.alvarezandmarsal.com/expertise/restructuring-turnaround), einschließlich Christian Ebner (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/christian-ebner), James Dervin, Michael Magnay und Floris Hovingh.

Chahal verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor und hat sich sowohl auf Umstrukturierungen als auch auf Transaktionen spezialisiert. Darüber hinaus verfügt er über umfassende Expertise in der Abwicklung von Banken und der Umsetzung von Kern- und Nicht-Kernstrategien.

Chahals Erfahrung in der Transaktionsberatung umfasst mehrere Anlageklassen im Bereich gewerblicher und privater Kredite in Großbritannien, Irland, Deutschland, Frankreich, Spanien, den Niederlanden, CEE, den nordischen Ländern und Asien. Vor seinem Wechsel zu A&M, war Chahal Partner bei Deloitte in der Abteilung Global Portfolio Lead Advisory Services.

Der Einstieg von A&M in das Global Portfolio Advisory Business geht einher mit dem Wachstum des Restrukturierungsgeschäfts des Unternehmens, das in den letzten zwölf Monaten seine Teams für finanzielle Restrukturierung in Großbritannien, Spanien, den nordischen Ländern, Frankreich und der Schweiz ausgebaut hat. Weitere Neuzugänge kamen von den Big Four in Deutschland und Italien. Dies ist auch der nächste Schritt in A&Ms strategischem Wachstumsplan für Europa, der seit drei Jahren ein zweistelliges profitables Wachstum ermöglicht.

Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen als Reaktion auf die wachsende Kundennachfrage fünf neue Niederlassungen in Genf, Düsseldorf, Oslo, Helsinki und Glasgow eröffnet. Darüber hinaus beförderte die Firma 11 ihrer Fachleute zum Managing Director, zusammen mit mehr als 30 neuen Managing Directors, die aus der Branche rekrutiert wurden.

Richard Fleming (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/richard-fleming), Managing Director und European Head of Restructuring bei A&M, sagte: „Zum Ende der aktuellen Gesundheitskrise ist eine größere Finanzkrise zu erwarten. Sie wird die Banken dazu bringen, ihr Kerngeschäft neu zu definieren und Strategien zur Stärkung ihrer Kapitalstrukturen zu verfolgen. Amo und sein Team verfügen über die Expertise, unsere Kunden bei der Bewältigung dieser komplexen Probleme zu unterstützen. Wir sind bestrebt, eine marktführende Praxis aufzubauen, um den wachsenden Herausforderungen des Sektors zu begegnen.“

Antonio Alvarez III (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/antonio-alvarez-iii-tony-iii) , Managing Director und European Practice Leader bei A&M, kommentierte: „Wir haben unser Angebot und unsere geografische Ausdehnung seit unserem Eintritt in Europa vor etwa 20 Jahren kontinuierlich erweitert, indem wir Führung, Maßnahmen und Ergebnisse bieten und Top-Talente sowohl anziehen als auch entwickeln. Im vergangenen Jahr waren Unternehmen mit beispiellosen Schocks konfrontiert, dennoch haben unser agiles Betriebsmodell und unsere Unabhängigkeit es uns ermöglicht, beeindruckende Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. Die Ankunft von Amo ist ein weiterer wichtiger Schritt bei unserem Wachstum mit Fokus auf Finanzinstitute.“

