Amazon | brickfox Reservierungslogik für ausstehende Bestellungen

Eine ?ausstehende Bestellung? auf Amazon ist für Multichannel Onlinehändler immer wieder eine Bestandsmanagement Herausforderung. Die ?ausstehende Bestellung? bezeichnet i.d.R. einen Zwischenstatus mit abgeschlossenem Warenkorb aber offenem Payment-Vorgang. Grund hierfür kann u.a. eine Prüfung der Zahlungsweise sein, welche sich in ungünstigen Fällen über mehrere Tage hinziehen kann. In diesem Zeitraum ist ein Bestandsupdate im ERP oder in der Warenwirtschaft nicht sinnvoll, da unklar ist, ob die Bestellung überhaupt abgeschlossen wird. Steht das Produkt jedoch weiterhin zur Verfügung, leert sich unter Umständen der Bestand. Wird die ?ausstehende Bestellung? nun abgeschlossen, droht der Überverkauf. Unzufriedene Kunden und ?unangenehme? Amazon Strafen wären die Folgen, die es zu verhindern gilt. Die smarte Lösung: Reservierungslogik in der eCommerce Steuerung.

Onlinehändler die brickfox Multichannel eCommerce als Steuerungssoftware für Ihren Mehrkanalhandel nutzen, profitieren von einem kanalübergreifenden Bestandsmanagement, das eine individuell festsetzbare Reservierungslogik berücksichtigt. Ob und wie lange ein Produkt reserviert bleiben soll, legt der Händler selber fest. Das Bestandsmanagement der brickfox Software berücksichtigt die Reservierung im Bestandsupdate der Vertriebskanäle, informiert die Warenwirtschaft bzw. das ERP System aber erst, wenn die Bestellung vollendet wurde. Überverkäufe sind somit ?Schnee von gestern?.

Status ? ?Ausstehende Bestellung? Amazon

Abgeschlossener Warenkorb

Keine abgeschlossene Bestellung

Grund kann die Überprüfung der Zahlungsweise sein, z.B. Amazon konnte keine Autorisierung für Kreditkarte des Käufers erhalten und fragt andere Zahlungsweise ab

Kann bis zu 10 Tage dauern

Gefahr von Überverkäufen bei Bestandsupdate in WaWi/ERP

Bestandsupdate in Vertriebskanälen notwendig, da ausstehende Bestellung ggf. abgeschlossen wird

brickfox Reservierungslogik für Bestandupdate in Vertriebskanälen nutzen

Lösung ? brickfox Reservierungslogik

brickfox Kunden, die eine Reservierungslogik für ausstehende Amazon Bestellungen hinterlegen möchten, wenden sich bitte an den brickfox Support. Ein Mitarbeiter des brickfox Support Teams wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Die brickfox GmbH mit Sitz in Stuttgart zählt zu den führenden Unternehmen für E-Commerce Solutions. Mit der brickfox E-Commerce Cloud entwickelte brickfox eine Allround – Lösung für den Onlinehandel, die Multichannel-Vertrieb effizient gestaltbar macht und eine reibungslose Prozesssteuerung ermöglicht. Die brickfox E-Commerce Cloud verbindet Warenwirtschaft, PIM und Vertriebskanäle unterschiedlicher Formen und vereint somit alle Komponenten eines ganzheitlichen Onlinehandelsmodells. Dem Onlinehändler wird dadurch die zentrale Administration aller Prozesse innerhalb eines Systems ermöglicht. Erfolgreiche B2B und B2C Onlinehändler aus unterschiedlichen Branchen schätzen den hohen Automatisierungsgrad bei Standardprozessen, die flexible Anpassbarkeit der Software sowie deren problemlose Integration in bestehende Infrastrukturen. brickfox bietet Onlinehändlern die Möglichkeit, das gesamte Potential des E-Commerce auszuschöpfen.