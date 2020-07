AmdoSoft/b4: RPA für alle?

Wenn man sich mit Robotic Process Automation beschäftigt, kann man bisweilen den Eindruck gewinnen, es handele sich dabei um eine sehr teure, spezielle und fast schon elitäre Zukunftstechnologie. Etwas also, dass sich nur große Konzerne leisten können, um ihre Marktmacht auszubauen und technologisch weiter davonzuziehen. Doch das stimmt nicht! RPA wird bald so normal sein wie ein Internetanschluss oder ein Multifunktionsdrucker. Es ist weder Zauberei noch kostet es ein Vermögen. Es ist eine moderne Technologie, die für alle verfügbar sein wird ? und damit auch für Sie! Wir möchten Sie gern davon überzeugen.

?und doch ganz allein für Sie

RPA Roboter sind vergleichsweise einfach gestrickt. Sie arbeiten sich wiederholende Prozesse nach klar definierten Regeln ab. Es handelt sich dabei nicht um künstliche Intelligenzen oder hochkomplexe Programme, sondern um einfache Bots, die auf Ihrer normalen Benutzeroberfläche menschliche Bediener simulieren ? nur eben schneller, exakter und ohne Pausen. Im Umkehrschluss führt diese Einfachheit zu höchster Flexibilität. Unsere Bots können im Grunde auf alle in Frage kommenden Prozesse programmiert werden. Sie sind also zugleich universal und trotzdem ganz speziell auf Sie und Ihr Unternehmen zugeschnitten.

Schneller als gedacht

Die Implementierung neuer Technologien, Maschinen oder auch Mitarbeiter kostet ein Unternehmen vor allem eines: Zeit. Es dauert, bis neue Software aufgespielt ist, bis Maschinen einwandfrei laufen und bis neues Personal die Betriebsabläufe verinnerlicht hat. Bei RPA ist das nicht so. Bereits nach wenigen Tagen arbeiten unsere Bots genau das ab, was sie sollen. Wir benötigen keine wochenlangen Analysen oder Monitorings Ihrer Prozesse. Wir schauen uns mit Ihnen die in Frage kommenden Abläufe an, setzen unseren Bot an einen Arbeitsplatz und legen los. Ihre aktive Mitarbeit als Kunde ist meist nur ein bis zwei Tage gefordert. So einfach ist das.

Weniger Aufwand als gedacht

Da unsere Bots nicht in Ihre IT-Infrastruktur eingreifen, hält sich der Aufwand absolut in Grenzen. Im Grunde braucht der Roboter nur einen Arbeitsplatzrechner und einen Internetanschluss. Wenn gewünscht, übernehmen wir die komplette Einrichtung. Alternativ bringen wir Ihnen oder Ihren IT-Mitarbeitern bei, wie der Bot angelernt wird. Für die Implementierung sind keine Programmierkenntnisse nötig. Alles wird über eine grafische Konfiguration und per Videotraining erledigt.

Sicherer als gedacht

Kritiker werfen den Anbietern von RPA Lösungen oft vor, die Sicherheit der Kunden-IT zu gefährden. Wir widersprechen und sagen stattdessen: Jeder menschliche Mitarbeiter ist ein höheres Sicherheitsrisiko als unsere Bots. Wir verwenden dieselbe moderne Verschlüsselung wie beim Online-Banking. Alle Aktivitäten des Roboters werden zudem akribisch dokumentiert. Der Bot selbst macht nur das, was er soll. Nicht mehr und nicht weniger.

Mieten Sie sich einen Roboter für unter 1.000 Euro im Monat

Früher oder später stellen alle Interessenten die gleiche berechtigte Frage: Was kostet mich der Spaß? Tatsächlich variieren die Kosten stark je nach Anforderungen, Prozesskomplexität und Unternehmensgröße. Es ist allerdings durchaus möglich, einen Bot bereits für einen einzigen Arbeitsplatz und sehr wenige Prozesse zu installieren. Das kostet Sie dann nicht einmal eine vierstellige Summe im Monat und damit weit weniger als jede menschliche Vollzeitkraft ? mit dem Unterschied, dass der Bot notfalls 24 Stunden am Tag sieben Tage die Woche ohne Pause arbeiten kann.

b4 ? die Roboterautomatisierung von AmdoSoft

Wir bei AmdoSoft haben es uns zur Aufgabe gemacht, RPA Lösungen auch zu Ihnen zu bringen. Vergessen Sie die Vorurteile und vorgeschobenen Gründe gegen RPA. Überwinden Sie Ihre Hemmschwelle und lassen Sie sich unverbindlich beraten. Wir von AmdoSoft zeigen Ihnen gern, was möglich ist. Wir sitzen auch nicht im Silicon Valley oder in China, sondern im schönen Bayern, in der Landeshauptstadt München. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, so wie Sie und möchten mit Ihnen gemeinsam Erfolg in der digitalen Welt haben. Machen Sie mit?

Wer wir sind

AmdoSoft ist ein Softwarehersteller aus München, der sich seit 1998 mit seiner Softwarelösung b4 auf die IT- und Prozessautomatisierung spezialisiert hat.

Mit mehr als 20-Jahren Erfahrung, nennen wir uns Experten wenn es um die Überprüfung von IT-Infrastruktur und Anwendungen, sowie die Automatisierung und Absicherung von IT-gestützen Prozessen geht.

Was wir machen

Mit unserer Automatisierungslösungen b4 geben wir unseren Kunden ein intelligentes Tool an die Hand, dass ihre Mitarbeiter von langweiligen Routine-Aufgaben befreit, einen effizienteren Geschäftsablauf sichert und das Arbeitsumfeld verbessert.

Wie wir das machen

Der Kern von b4 ist die Graphical Rules Engine (GRE), eine auf grafischer Modellierung beruhende Regeldatenbank, die durch einfache Regelerstellung die Automation von IT-Prozesse und Korrelation von Daten ermöglicht. Dadurch können Aussagen über die Auslastung und mögliche Engpässe des Systems getroffen werden.

Robotic Process Automation (RPA) ist eine Technologie die auf den Einsatz von virtuellen Software-Robotern basiert. Unsere b4 Bots arbeiten auf dem User Interface in einer vergleichbaren Art und Weise wie es ein Mensch tun würde. Dabei werden Tätigkeiten echter Nutzer am Bildschirm simuliert und an definierten Messpunkten objektive Daten zu Verfügbarkeit und Leistung von Anwendungen gesammelt (E2E Monitoring), aber auch sich wiederholende Geschäftsprozesse automatisiert ausgeführt.

Überall dort, wo sich Arbeitsschritte häufig wiederholen und zeitintensiv sind, können Prozesse automatisiert werden und Software-Roboter die Aufgaben erledigen. Ob in der Personalabteilung, Buchhaltung, IT, im Einkauf oder bei der Softwareentwicklung, unsere b4 Bots sind branchenunabhängig und in allen Unternehmensbereichen einsetzbar.