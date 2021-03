American Manganese Inc. beginnt Handel am US-amerikanischen OTCQB-Markt



2. März 2021 – Surrey, BC – American Manganese Inc. (AMY oder das Unternehmen) (TSX.V: AMY | OTCQB: AMYZF| FWB: 2AM) freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens ab dem 3. März 2021 unter dem Kürzel AMYZF am OTCQB Venture Market (OTCQB) gehandelt werden dürfen. Die Aktien von American Manganese werden weiterhin an der TSX Venture Exchange unter dem bestehenden Symbol AMY und an der Börse Frankfurt unter dem bestehenden Symbol 2AM gehandelt.

Die Notierung von American Manganese am OTCQB bietet eine regulierte Plattform, die die Sichtbarkeit und Handelsfähigkeit der Stammaktien unseres Unternehmens sowohl für institutionelle als auch für Privatanleger verbessern wird, sagte Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese Inc. Wir sind zuversichtlich, dass der Handel am OTCQB die Liquidität für unsere derzeitigen Aktionäre weiter erhöhen und das Bewusstsein für das Unternehmen und seine Entwicklungsprojekte stärken wird.

Der OTCQB ist ein von der OTC Markets Group, Inc. betriebener Venture-Markt, der für in der Entwicklung befindliche Unternehmen in den USA und im Ausland ausgelegt ist. Um für eine Notierung am OTCQB berechtigt zu sein, müssen Unternehmen in ihrer Berichterstattung aktuell sein und sich einem jährlichen Verifizierungs- und Management-Zertifizierungsprozess unterziehen. Unternehmen müssen außerdem einen Mindestangebotspreistest und andere finanzielle Bedingungen erfüllen. Der OTCQB wird von der Securities and Exchange Commission als etablierter öffentlicher Markt anerkannt und stellt Investoren, die Wertpapiere analysieren, bewerten und handeln müssen, aktuelle öffentliche Informationen zur Verfügung.

Investoren können den Level-2-Kurs in Echtzeit und andere Marktinformationen zu American Manganese unter https://www.otcmarkets.com/stock/AMYZF/overview einsehen.

Über OTC Market Group Inc

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) betreibt die Finanzmarktplattformen OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market und Pink® Open Market für 11.000 US-amerikanische und internationale Wertpapiere. Über OTC Link ATS verbinden wir ein vielschichtiges Netzwerk von Broker-Dealer-Firmen, die bei der Bereitstellung von Liquidität und bei der Ausübung von Geschäftstransaktionen behilflich sind. Wir bieten den Anlegern die Möglichkeit, Wertpapiere ganz einfach über den Broker ihrer Wahl zu handeln und versetzen Unternehmen in die Lage, die Qualität der den Anlegern bereitgestellten Informationen zu verbessern. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie OTC Markets für besser informierte und effizientere Börsenmärkte sorgt, dann besuchen Sie die Webseite www.otcmarkets.com.

Über American Manganese Inc.

American Manganese Inc. ist ein Unternehmen für kritische Metalle, dessen Hauptaugenmerk auf das Recycling von Lithiumionenbatterien (RecycLiCo) sowie die Produktion von elektrolytischem Manganmetall aus geringgradigen US-Ressourcen gerichtet ist. Das Verfahren ermöglicht hohe Gewinnungsraten von Kathodenmetallen wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminium mit hohen Reinheitsgraden mit minimalen Verarbeitungsschritten. American Manganese Inc. ist bestrebt, sein bahnbrechendes patentiertes RecycLiCoTM-Verfahren zu kommerzialisieren und ein Branchenführer beim Recycling von Kathodenmaterialien aus Abfällen der Lithium-Ionen-Batterieherstellung zu werden.

Für das Management von

AMERICAN MANGANESE INC.

Larry W. Reaugh

President & Chief Executive Officer

Telefon: 778 574 4444

E-Mail: lreaugh@amymn.com

American Manganese Inc.

RecycLiCoTM

Suite 2 – 17942 55 Avenue

Surrey, B.C. V3S 6C8 Kanada

E-Mail: lreaugh@amymn.com

Tel: 778-574-4444

www.americanmanganeseinc.com

www.recyclico.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, bei denen es sich um Aussagen über die Zukunft auf Basis aktueller Erwartungen und Annahmen handelt. Zu diesem Zweck können Aussagen, die sich auf historische Tatsachen beziehen, als zukunftsgerichtete Aussagen gewertet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise mit Risiken und Unsicherheiten behaftet und es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als genau oder korrekt herausstellen. Anleger sollten sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!