AMEXPool AG stellt neues Wohngebäudekonzept und neue Deckungskonzepte Tarifübersicht in zwei Versionen vor

Ebenfalls neu ist, dass es statt einem Tarifbuch mit Gewerbe und Privat nun zwei Tarifbücher getrennt nach beiden Bereichen gibt.

“Nachdem die AMEXPool AG im Frühjahr letzten Jahres ihre neuen Privatkonzepte zu den Sparten Hausrat, Unfall und Haftpflicht vorgestellt hat, können wir jetzt mit der noch fehlenden Sparte Wohngebäude das “privatus protéc solidum/platinum”-Angebot vollständig abrunden”, freut sich Boris Beermann, Vorstand der AMEXPool AG.

Eine überdurchschnittlich gute Absicherung von Ableitungsrohren, eine zeitlich unbegrenzte Feuerrohbau-Absicherung oder eine kostenfreie Konditionsdifferenzdeckung bis zu 15 Monaten sind nur einige der Leistungen, die das neue Wohngebäudekonzept zu bieten hat.

“Mit den zahlreichen Leistungserweiterungen werden wir nicht nur den Marktansprüchen gerecht – wir setzen auch neue Akzente”, so Beermann. Davon überzeugen können sich angeschlossene Maklerinnen und Makler in einem der beiden Webinare am 29. April 2020 um 14:00 Uhr beziehungsweise am 13. Mai 2020 um 13:30 Uhr. Björn Meyer aus der Produktentwicklung der AMEXPool AG geht in diesen Webinaren auf die Leistungsinhalte ein und erklärt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wie sie das Maximum an Nachlässen rausholen können.

Das neue Konzept ist auch in der neuen AMEX Deckungskonzepte Tarifübersicht PRIVAT zu finden. Denn das Tarifbuch gibt es ab sofort in den beiden Versionen AMEX Deckungskonzepte Tarifübersicht PRIVAT und AMEX Deckungskonzepte Tarifübersicht GEWERBE. Druckfrisch eingetroffen und übersichtlich gestaltet für den Privatkunden- beziehungsweise den Gewerbekunden-Besuch, können angeschlossene Maklerinnen und Makler die AMEX Deckungskonzepte-Tarifübersicht PRIVAT und GEWERBE ab sofort bestellen oder online als PDF-Version herunterladen.