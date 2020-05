Analyse Systeme der nächsten Generation: LC Systems und Cribl bündeln exklusiv ihre Kräfte

München, den 04. Mai 2020 – LC Systems, ein innovatives, international tätiges Schweizer Unternehmen mit Schwerpunkt auf qualitativ hochwertige Lösungen und Services in den Bereichen Data Engineering, Data Security und Data Analytics, gibt seine exklusive Kooperationsvereinbarung mit Cribl bekannt. Cribl unterstützt Unternehmen dabei, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort und im gewünschten Format genau die Daten zu erhalten, die benötigt werden.

LC Systems ist einer der führenden branchenübergreifenden IT-Dienstleister in der DACH-Region und kann mit der exklusiven Kooperation sein Partnerschaftsnetzwerk um einen wichtigen Baustein erweitern.

?Wir verfolgen bei allen unseren Kundenprojekten den ?Best-of-Breed?-Ansatz und setzen dabei auf eine konsequente und lösungsorientierte Vorgehensweise?, erklärt Ulrich Barnewitz, Sales & Operations Director von LC Systems München. ?Eine wichtige Säule für den Erfolg ist dabei unsere Partnerschaft zu innovativen Technologie-Anbietern, wie Cribl. Dadurch können wir für jeden Kunden und jede Branche genau die Lösungen konzipieren und realisieren, die benötigt werden.?

Kooperation mit Cribl bietet neue Optionen

Cribl, das von einem Team ehemaliger Splunk-Mitarbeiter gegründet wurde, legt mit seinem Produkt LogStream einen Schwerpunkt auf die Datenanalyse. Mit der Lösung können Unternehmen ihre IT-Umgebungen durch eine Observability Pipeline aufrüsten. Maschinendaten können auf diese Weise von jeder Quelle zu jedem beliebigen Ziel geleitet werden. Eine Besonderheit ist, dass sich die Daten bei Bedarf auch transformieren, mit zusätzlichem Kontext anreichern und gezielt einzelne Elemente verschlüsseln oder maskieren lassen.

?Bisher verfügbare Log Analytics Systeme sind meist in sich geschlossen?, erläutert Ulrich Barnewitz weiter. ?Daten können zwar vergleichsweise einfach in diese Systeme eingelesen werden, das Auslesen dagegen ist bereits erheblich schwieriger. Auch eine Anreicherung der Daten, die eine bessere Beurteilung der Ergebnisse ermöglicht und Entscheidungen konstruktiv unterstützt, ist in der Regel ineffizient oder nur mit Verzögerung möglich.?

Die Lösung von Cribl dagegen bietet genau diesen Ansatz, was den Wert von Analysen um ein Vielfaches erhöht. Gleichzeitig können Anforderungen an die Datensicherheit und den Datenschutz, durch die Verschlüsselung auf Feldebene, erfüllt werden. Enterprise Kunden bietet Cribl die Möglichkeit, Loginformationen von zentralen Diensten, welche von mehreren Mandanten genutzt werden, je Mandant aufzuteilen und diesem zur Auswertung zur Verfügung zu stellen. Dies spart Zeit, erhöht die Transparenz und senkt die Kosten.

Von Technikern für Techniker

LC Systems und Cribl verbindet eine enge Partnerschaft, die mit der langfristig ausgelegten Kooperationsvereinbarung weiter gefestigt wird. LC Systems arbeitet eng mit den Entwicklern von Cribl zusammen, was eine enge Vertrauensbasis schafft.

?Wir freuen uns sehr LC Systems als unseren exklusiven Partner für den deutschsprachigen Markt gewonnen zu haben. Gemeinsam gehen wir den Markt an und stellen innovative Lösungen von Technikern für Techniker bereit,? führt Clint Sharp, CEO und Co-Founder von Cribl, aus. ?Die Kunden sind offen für diese Art Produkte, mit denen sich Anwendungsfälle realisieren lassen, die bis dato nicht möglich waren. Transparenz, Kostenoptimierung, Datensicherheit und Funktionalitätsvielfalt sind wichtige Bausteine für die erfolgreiche Umsetzung solcher Projekte und in jeder Branche gefragt.?

Weiterführende Informationen zu LC Systems und Cribl unter: https://www.lcsystems.de/Cribl/