Analysten-Update: SAS als führender Anbieter für Risikomanagement, Retail Planning und Marketing eingestuft

Heidelberg, 1. Juli 2020 — SAS, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Analytics und künstliche Intelligenz (KI), wird von führenden Analystenhäusern in verschiedenen Kategorien als “Leader” eingestuft.

Chartis: Credit Risk Solutions (https://www.sas.com/de_de/news/press-releases/2020/february/sas-rated-chartis-credit-risk-2-category-leader.html)

Chartis bewertet SAS im RiskTech Quadrant als “Category Leader” in seinem Report und attestiert dem Unternehmen eine umfassende Unterstützung von Banken bei jedem Schritt der Erstellung von Risikomodellen für die Kreditvergabe. Mit SAS entwickeln und nutzen sie statistische Modelle, SAS Model Risk Management (https://www.sas.com/de_de/software/model-risk-management.html) dient als Model-Governance-Plattform der Verwaltung, Analyse und Optimierung von Modellen und unterstützt Organisationen so beim Erfüllen von offiziellen Richtlinien wie CECL und IFRS19.

Forrester: Retail Planning (https://www.sas.com/de_de/news/analyst-viewpoints/forrester-names-sas-leader-in-retail-planning.html)

Forrester sieht SAS als “Leader” im Bereich Retail Planning. Die SAS Intelligent Planning Suite (https://www.sas.com/de_de/software/intelligent-planning.html) ermöglicht Unternehmen eine bessere Planung in sämtlichen Geschäftsbereichen – von Nachfrageprognosen über Sortimentsoptimierung bis hin zur Finanzplanung.

Gartner: Multichannel Marketing Hubs (https://www.sas.com/en_us/news/analyst-viewpoints/gartner-magic-quadrant-multichannel-marketing-hubs.html)

Als “Leader” bewertet Gartner SAS zudem in seinem Magic Quadrant for Multichannel Marketing Hubs. SAS Customer Intelligence 360 (https://www.sas.com/de_de/software/customer-intelligence-360.html) unterstützt Unternehmen dabei, ihre Kunden kanalübergreifend, konsistent und mit personalisierten Botschaften anzusprechen – was letztlich für eine höhere Zufriedenheit sorgt.

Mehr dazu auf der SAS Website unter: https://www.sas.com/de_de/news/analyst-viewpoints.html (https://www.sas.com/de_de/news/analyst-viewpoints.html)

