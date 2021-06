AnalyticaA GmbH beteiligt sich am Service4Equity Geschäftsmodell der Adventury GmbH

Die Münchner Digital Marketing Agentur AnalyticaA beteiligt sich zusammen mit der Rizek Ventures GmbH an der Mitte 2020 gegründeten Adventury GmbH.

Die Investment- und Beratungsgesellschaft Adventury GmbH hat sich auf den Bereich Service4Equity und damit einhergehende Smart Capital Investments für digitale Geschäftsmodelle aus den Bereichen eCommerce, SaaS und Apps mit Zielgruppen aus B2C und B2B spezialisiert.

?Ich freue mich sehr, dass wir künftig mit unserem langjährigen Geschäftspartner und Kollegen Thomas Leß gemeinsam die innovative Idee von Service4Equity in Form von Smart Capital in Deutschland etablieren werden. Im Rahmen eines ersten Investments konnten wir diesen Ansatz bereits erfolgreich umsetzen.? so Christian Steiner, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der AnalyticaA GmbH.

Service4Equity Modelle bieten für Dienstleister und Startups Vorteile, da die Dienstleister zu Gesellschaftern werden und somit direkt und langfristig am Erfolg des Investments beteiligt sind. Im Rahmen der Firmenbeteiligung werden Fullservice Digital Marketing Dienstleistungen als Service4Equity von der AnalyticaA GmbH erbracht.

?Mit unserer Erfahrung auf Dienstleister- und Kundenseite können wir der deutschen Start-up Szene einen enormen Mehrwert bieten und so ein interessantes und einmaliges Business Angel Paket anbieten.? ergänzt Christine Buckenmaier, geschäftsführende Gesellschafterin der AnalyticaA GmbH.

Über Adventury GmbH

Die Adventury GmbH (www.adventury.de) mit Sitz in München hat sich auf Smart Capital Investments für digitale Geschäftsmodelle aus den Bereichen eCommerce, SaaS und Apps mit Zielgruppen aus B2C und B2B spezialisiert. Seit Mitte 2020 berät das Unternehmen Start-ups in Pre-Series A- und Series A-Phasen und beteiligt sich mit C-Level-Consulting oder Investitionen. Gemeinsam mit der AnalyticaA GmbH konnte so bereits ein erstes Investment im Sport App Segment mit der SFY GmbH realisiert werden.

Über Rizek Ventures GmbH

Die Rizek Ventures GmbH mit Sitz in München ist eine Investmentgesellschaft rund um David Rizek, Co-Founder der AlphaPet Ventures GmbH. Seit seinem erfolgreichen Exit bekleidet David Rizek verschiedene Top Management Positionen zum Thema Digitalisierung in internationalen Unternehmen.

Über AnalyticaA

Die Münchner Digital Marketing Agentur AnalyticaA (www.AnalyticaA.com) ist eine der renommiertesten Performance Marketing Agenturen Deutschlands (Top25 laut iBusiness Ranking 2020). Bereits seit 2009 fokussiert sich die mehrfach zertifizierte Agentur auf die Entwicklung innovativer und ganzheitlicher Digitalmarketing-Strategien für Unternehmen mit Schwerpunkt auf Fashion, e-Commerce, B2B und App-Marketing. Zum Kundenkreis zählen nationale wie internationale Unternehmen, so zum Beispiel Création Gross, Basler Fashion, Sport Bittl, Ledvance sowie die Apps magicplan und B42.