Android MDE Geräte für den Einzelhandel

Besonders weit verbreitet sind vor allem Windows MDE Geräte, die vor vielen Jahren mal angeschafft wurden und seit jeher zuverlässig im Einsatz sind. Allerdings stoßen viele von diesen Geräten mittlerweile an Ihre Grenzen und sind für den Einsatz moderner Point of Sale Lösungen nicht mehr geeignet. Für Einzelhändler bedeutet das auf neue Android Geräte umzusteigen, um den Anforderungen von zukünftigen POS Lösungen entgegenzukommen. Hinzukommt, dass alle mobilen Windows Betriebssysteme in Zukunft nicht mehr von Microsoft unterstützt werden. Für Einzelhändler bedeutet es die alten durch neue Android Geräte zu ersetzen, um den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden.

Neue Geräte wie der Full-Touch-Allrounder Datalogic Memor 1 stellen die Zukunft der MDE Geräte im Einzelhandel dar und führen komplett neue Technologietrends in Unternehmen ein. Vielfältige Formfaktoren, induktives Laden und neueste Barcodescanning Technologie sind die drei großen Besonderheiten, die Datalogic dem Memor 1 mitgibt.

Leistungsstark und Robust

Der Datalogic Memor 1 kommt mit dem aktuellen Android 8.1 (Oreo) Betriebssystem und setzt auf eine leistungsstarke Plattform, bestehend aus einem Qualcomm Prozessor, einem 2GB RAM Speicher und 16GB Flash Speicher. Damit besitzt der Handheld genügend Leistung, um selbst die anspruchsvollsten Anwendungen blitzschnell und einwandfrei auszuführen.

Der dazu erhältliche Pistolengriff sorgt dafür, dass sich der Memor 1 in jeder Arbeitsumgebung wohlfühlt. Das robuste Äußere des Memor 1 ermöglicht einen Fallschutz aus bis zu 1,2 Metern Höhe, lässt ihm Spritzwasser widerstehen (Schutzklasse IP44) und ermöglicht einen Einsatz bei Temperaturbereichen von -10°C bis 50°C. Beide Geräteversionen liegen durch ihre ergonomische Form extrem gut und geschmeidig in der Hand. Damit eignet sich der Datalogic Memor 1 besonders für den Einsatz am Point of Sale und der einfachen Lagerhaltung.

Barcodescanning auf neuem Level

Die neue von Datalogic entwickelte 2D-Engine erweitert die Barcodescanning Technologie aus dem Hause Datalogic. Dies ermöglicht High Performance Scanning über den neuen 2D Imager des Memor 1 und erlaubt eine schnelle Erfassung von 1D Barcodes und 2D Codes. Datalogic typisch ist im Datalogic Memor 1 die Greenspot Technologie verbaut, die dem Anwender eine Rückmeldung nach dem Barcodescan gibt.

Modernste Ladetechnologie

Innovativste Ladetechnologie erlaubt induktives Aufladen des Datalogic Memor 1 Akkus, wodurch das Gerät nicht mehr durch Kabel aufgeladen werden muss. Stattdessen kann eine induktive Ladestation verwendet werden, die den Akku auflädt, sobald das Gerät drauf gelegt wurde. Das leistungsstarke 3000mAh Akku sorgt dafür, dass der Memor 1 sogar mehrere Schichten übersteht.

Datalogic Geräte bei COSYS

Bei COSYS ist der neue Datalogic Memor 1, sowie das Schwestermodell Memor 10 erhältlich. Neben dem Gerät an sich kann auch das passende Zubehör dazu bei COSYS erstanden werden. Damit der Memor optimal genutzt werden kann, bietet COSYS auch die passenden Softwarelösungen für den POS und die Lagerverwaltung an. Neben mobiler Android Software für MDEs, enthalten COSYS Lösungen auch eine Backend Verwaltungssoftware mit dem COSYS WebDesk. Umfangreiche Pre- und After Sales Services umfassen Support, Wartung und Reparatur von mobilen Geräten.

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.