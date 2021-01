?Angeln Sie sich Ihren Traumberuf?

Mehr Jobmöglichkeiten, persönliche Weiterentwicklung, bessere Qualifizierung: Ein Berufsabschluss bleibt der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit. Mit zahlreichen Umschulungen und individuell ausgerichteten Weiterbildungsangeboten vermittelt die Deutsche Angestellten-Akademie (DAA) bundesweit an über 350 Standorten das Fachwissen, das Menschen benötigen, um 2021 in gefragten Branchen wie Gesundheit, Pflege oder IT Fuß zu fassen.

Die DAA weiß, dass viele Menschen gerade zu Neujahr über einen beruflichen Neustart nachdenken und macht mit einer humorvollen und zukunftsorientierten Bilder-Kampagne Lust auf berufliche Veränderung.

Ob Wunscherfüller, Hellseherin, Perlentaucher, Superheld oder Frauenversteher: Trotz des bundesweiten ?Lockdowns? berät die DAA Interessierte zu Fragen rund um Finanzierung, individueller Karriereplanung und Online-Durchführung der einzelnen Angebote. Über Telefon und E-Mail bis hin zu virtuellen Veranstaltungen via Zoom und Adobe Connect erhalten Interessierte die Informationen, die die Weichen für ihre berufliche Zukunft stellen. Denn: Menschen, die einen Berufsabschluss haben, können als Fachkraft arbeiten und finden leichter eine Arbeit. Als zertifizierter Bildungsträger bietet die DAA ein breites Spektrum an Umschulungsberufen. Neben einer Vielzahl von bestehenden kaufmännischen Umschulungen sind derzeit besonders Umschulungen zum/zur Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen und auch der/die Kaufmann/-frau für E-Commerce gefragt.

Wer ohne Abschluss mindestens 4,5 Jahre in einem Beruf arbeitet, kann sich mit der DAA auf eine Externenprüfung bei der IHK vorbereiten.

Mehr Informationen unter: www.daa.de

Die Deutsche Angestellten-Akademie (DAA) gehört zu den größten Weiterbildungsunternehmen der Bundesrepublik Deutschland. Mit mehr als 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 350 Kundenzentren ist sie seit über 60 Jahren flächendeckend in allen Regionen des Landes vertreten.

Die Deutsche Angestellten-Akademie ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung. Ihre Identität ist geprägt durch die Grundsätze einer besonderen sozial- und bildungspolitischen Verantwortung sowie ihrem Selbstverständnis als kundenorientiertes Dienstleistungs-unternehmen.

Zu ihrem Angebot zählen Fortbildungen für Berufstätige gleichermaßen wie Umschulungen und Weiterbildungskurse für Arbeitsuchende und Rehabilitanden. Mehr als 6 Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben bisher durch DAA-Kurse ihre beruflichen Perspektiven verbessert.