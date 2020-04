Angular Camp im Mai 2020 im Online-Format

Vom 25. bis 27. Mai 2020 präsentiert die Entwickler Akademie das Angular Camp zum ersten Mal im Online-Format. Die Anforderungen an Angular ändern sich immer schneller ? und aus diesem Grund ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in die Weiterbildung zu investieren!

Das Intensivtraining für Angular mit Angular-Koryphäe Manfred Steyer bietet während drei Workshoptagen einen intensiven, nachhaltigen & praxisbezogenen Hintergrund in die Thematik zu Building Blocks in Angular. Und das praxisnah, ortsunabhängig, flexibel und günstiger!

Das Besondere: Fachkundiges Wissen und die kompetente Betreuung von unserem Trainer können Teilnehmer*innen einfach zu sich nach Hause holen!

Das Angular Camp – Remote mit Manfred Steyer, der als Trainer und Berater mit Fokus darauf, im ge-samten deutschen Sprachraum Unternehmen bei der Umsetzung webbasierter Geschäftsanwendun-gen mit Angular unterstützt, richtet sich an Entwickler mit grundlegender Erfahrung mit clientseitigen Web-Technologien, die nun mit Angular Projekte umsetzten wollen. Aber auch an Angular-Entwick-ler, die einen strukturierten Überblick und Hintergrundwissen über Konzepte und Buildung Blocks in Angular erhalten möchten. Die Teilnehmer*innen erlernen in drei Tagen anhand zahlreicher praxis-bezogener Beispiele, wie Sie mit Angular erfolgreich moderne Anwendungen entwickeln. Eine durch-gehende Fallstudie zeigt alle Konzepte von Angular im Kontext einer Geschäftsanwendung und zu-sätzlich werden Best Practices für nachhaltige Entwicklungen erlernt.

Das Programm des Trainings garantiert ein exklusives Seminar, mit einem Mix aus Vortrag, Live-Coding und vielen Übungen. Es besteht aus 4 komplexen Teilen mit dem Ziel die Sicherheit von Projekten nachhaltig zu erhöhen!

Und das Beste: Bis zum 30. April kann vom Remote- & Frühbucherpreis kräftig gespart werden.

Weitere Vorteile:

– 35% Ersparnis im Vgl. zum Präsenztermin

– Ortsunabhängiges Lernen rund um Themen wie: Services Dependency Injection, Angular-Module, ..Routing, Testing u.v.m

– Breakout-Räume und Whiteboards für die intensive Gruppenarbeit

– 5-stündiges Gratis-Video-Tutorial von Manfred Steyer inklusive

– Virtuelles Get-Together für entspanntes Networking & Erfahrungsaustausch

– Zudem: Seminarmaterialien in elektronischer Form

– Entwickler Akademie Zertifikat, das Ihnen Ihre erfolgreiche Teilnahme bescheinigt

Außerdem: Neue Termine in Düsseldorf & Berlin:

23. ? 25. Juni 2020 | Berlin

17. ? 19. August | Düsseldorf

Das komplette Programm und weitere Informationen finden Interessenten unter https://angular-camp.de/ sowie https://angular- camp.de/remote.