Angulas Aguinaga: Dreimal schnellere Auftragsverarbeitung mit KI-Lösung von Esker

Esker, ein weltweit führender Anbieter von auf künstlicher Intelligenz basierenden Systemen für automatisierte Dokumentenprozesse und Pionier in Sachen Cloud-Computing, gab heute bekannt, dass das führende spanische, international tätige Lebensmittelunternehmen Angulas Aguinaga seinen Auftragsverarbeitungsprozess ab sofort mit Esker automatisiert. Durch die Integration mit dem ERP-System Oracle? JD Edwards? des Unternehmens konnte Angulas Aguinaga mithilfe der Esker-Lösung zur Auftragsverarbeitung die Effizienz seiner Bestellprozesse erheblich steigern. Bestellungen werden jetzt dreimal schneller als bisher verarbeitet.

Die treibende Kraft hinter der Mission von Angulas Aguinaga ist die Innovation von Produkten, der Managementstruktur und der Geschäftsprozesse. Als der Auftragsverarbeitungsprozess von Angulas Aguinaga die Effizienzstandards des Unternehmens nicht mehr erfüllte, wandte sich das Unternehmen an Esker, um die Art und Weise zu modernisieren, in der die 24.000 Aufträge pro Jahr empfangen und verarbeitet werden, und gleichzeitig Fehler bei der Auftragsverarbeitung zu eliminieren.

Esker hat den Auftragsverarbeitungsprozess von Angulas Aguinaga digital transformiert und Fax-, E-Mail-, Portal- und Mobilbestellungen mit 100?%-iger Genauigkeit, Transparenz und Effizienz automatisiert. Über das Kundenportal von Esker und/oder die mobile App Esker Anywhere? können die Kunden und Vertriebsteams von Angulas Aguinaga standortunabhängig zu jeder Zeit problemlos elektronische Bestellungen aufgeben. Da die Kundenbetreuer nun wieder mehr Zeit haben, ist die Produktivität auf einem neuen Höchststand, und Aufträge können nun in weniger als einer Minute verarbeitet werden. Darüber hinaus wurden Verarbeitungsengpässe beseitigt und die Lieferzeiten verkürzt.

Bequeme Bestellung per mobiler App

Dank Esker Anywhere?können die Kunden und Außendienstmitarbeiter von Angulas Aguinaga jederzeit und überall Bestellungen sicher aufgeben und nachverfolgen. Seit der Einführung der App Anfang 2019 nutzen bereits 16?% der Kunden die agile, einfach zu bedienende App, um Bestellungen aufzugeben, den Bestellstatus zu überprüfen und auf frühere Bestellungen zuzugreifen.

Die Vertriebsteams nutzen die App auch für Backoffice-Tätigkeiten, z.?B. zur Anzeige früherer Bestellungen, One-Touch-Artikelauswahl, Mengenauswahl, Suche nach Lieferadressen und zum Scannen von Barcodes für das direkte Hinzufügen von Artikeln.

?Wir setzen alles daran, unseren Kunden das Leben zu erleichtern?, so Amaia Garaikoetxea, Manager of Customer Service bei Angulas Aguinaga. ?Von den kundenorientierten, digitalen Frontend-Tools wie dem Kundenportal und der mobilen App bis hin zur Backoffice-Technologie hat Esker es uns ermöglicht, die Auftragsverarbeitung zu vereinfachen und die Kundenzufriedenheit zu steigern.?

Innerhalb weniger Monate nach der Implementierung hat Angulas Aguinaga mit der Esker-Lösung Folgendes erreicht:

Schnellere Auftragsverarbeitung: Durch die Automatisierung ist die Auftragsverarbeitung jetzt dreimal schneller, und Bestellungen werden in weniger als einer Minute verarbeitet.

Multi-Channel-Auftragsverarbeitung: Aufträge werden unabhängig von Typ und Format verarbeitet und aus mehreren Quellen und Ländern eingelesen.

Verbesserte Datenerkennung: Dank der Kombination aus standardisierten Auftragsdokumenten und der maschinellen Lerntechnologie von Esker für nicht standardisierte Aufträge erfordern 50?% der eingegebenen Aufträge nur eine oder gar keine Änderung.

Erweiterte Konnektivität in der Auftragsverarbeitung: Esker Anywhere? bietet einen mobilen Zugang für Vertriebsmitarbeiter und Kunden.

Höhere Transparenz: Dank nahtloser ERP-Integration und Lösungs-Dashboards können Kundenbetreuer jede Bestellung einsehen, was zu einer schnelleren und genaueren Produktlieferung führt.

Globale Reichweite mit einer Lösung: Als spanisches, international tätiges Unternehmen, das 36?% seines Umsatzes im Weltmarkt erwirtschaftet, war es entscheidend, mit einer Lösung zu arbeiten, die global funktioniert.

Über Angulas Aguinaga

Angulas Aguinaga revolutioniert seit 1974 den Lebensmittelmarkt für Verbraucher. Das Unternehmen beschäftigt rund 500 Mitarbeiter in seinem Werk in Irura und seinen Produktionsstätten in Cambados, Burgos und Palencia, die an der Entwicklung und Förderung der drei Marken beteiligt sind: La Gula del Norte?, Krissia? und Aguinamar?. Das Unternehmen investiert dreimal so viel in die Forschung und Entwicklung wie seine Branchenkollegen. Angulas Aguinaga und seine Mitarbeiter setzen sich dafür ein, die Verbraucher in den Mittelpunkt ihres Handelns zu stellen und ihre Bedürfnisse und Herausforderungen zu verstehen. Das Ziel ist es, den Markt mit Lösungen zu revolutionieren, die den Anforderungen der Verbraucher entsprechen und ihnen helfen, immer einen Schritt voraus zu sein.?

Esker ist ein weltweit führender Anbieter von cloud-basierter Software zur Automatisierung von Dokumentenprozessen und unterstützt Finanz- und Kundendienstabteilungen bei der digitalen Transformation ihrer Zyklen in den Bereichen Order-to-Cash (O2C) und Procure-to-Pay (P2P).

Die Lösungen von Esker werden weltweit von über 6.000 Unternehmen eingesetzt und beinhalten Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), um die Produktivität zu steigern, die Transparenz zu optimieren, das Betrugsrisiko zu senken und die Zusammenarbeit intern sowie mit Kunden und Lieferanten zu verbessern. Esker verfügt über Niederlassungen in Nord- und Lateinamerika, Europa und im Asien-Pazifik-Raum, wobei sich der deutsche Sitz in München und Ratingen befindet. Weitere Informationen über Esker und die Lösungen des Unternehmens finden Sie unter: www.esker.de und blog.esker.de