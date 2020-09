Anleger entdecken Gold

Der Goldpreis macht eine Berg- und Talfahrt, da können niedrige Preise als Einstieg genutzt werden. Goldinhaber freuen sich über die Wertentwicklung, doch sind es noch vergleichsweise wenige, die in Goldaktien investieren. Obwohl es ein langfristig gutes Investment ist. Die Edelmetallmärkte steigen, denn Anleger erkennen, dass die Kaufkraft des Papiergeldes sinkt. Die negativen Zinssätze und das anhaltende Gelddrucken sind ursächlich.

Und die Zentralbanken werden auch weiterhin Geld drucken und das weltweit. Die hohe Staatsverschuldung der großen Volkswirtschaften verstärkt die Sorgen der Anleger. Bei der Europäischen Zentralbank arbeiten die Gelddruckmaschinen seit zehn Jahren, durch Corona noch mehr. Gleichzeitig ist das Bruttoinlandsprodukt in Europa seit der Finanzkrise kaum nach oben gegangen.

Edelmetalle können nicht so wie Papiergeld vermehrt werden. Sie sind daher eine gute, wenn nicht sogar die beste Wahl, um dem Dilemma der Geldentwertung zu entgehen. Auch der Schweizer Börsen-Guru Marc Faber sieht noch große Chancen, dass die Edelmetallpreise noch ansteigen.

Goldaktien unterliegen ebenso wie physisches Gold preislichen Schwankungen, sollten als längerfristiges Investment angesehen werden. Jedenfalls haben Anteile an Goldgesellschaften gegenüber physischem Gold ein höheres Wachstumspotenzial. Um eine gute Rendite zu erzielen, gilt es aussichtsreiche Kandidaten unter den Goldgesellschaften auszumachen.

Dazu gehören OceanaGold oder Vizsla Resources.

OceanaGold – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-oceanagold-mag-silver-und-copper-mountain-mining/ – ist ein mittelgroßer Goldproduzent und besitzt Minen in den USA, in Neuseeland und auf den Philippinen. Wachstums- und Explorationsmöglichkeiten sind gegeben.

Vizsla Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/mining-newsflash-mit-skeena-resources-trillium-gold-vizsla-resources-und-karora-resources/ – ist in Mexiko in Sachen Gold und Silber aktiv. Die Panuco-Mine wird nächstes oder übernächstes Jahr in die Produktion gehen. Zu den hervorragenden Bohrergebnissen gehören bis zu 7,29 Gramm Gold und 1.200,6 Gramm Silber pro Tonne Gestein.

