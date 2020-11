Anleger vertrauen weiter auf Gold und Goldunternehmen

Wie das World Gold Council ausführt, ist der Goldbestand in physisch hinterlegten Gold-ETFs in den ersten drei Quartalen 2020 enorm angestiegen: um 1.000 Tonnen auf 3.880 Tonnen Gold. Solche Zuflüsse wurden bei weitem nicht einmal 2009 im Fahrwasser der Finanzkrise erreicht. Im September waren sicher einige Investoren vom Goldpreis enttäuscht. Doch Rücksetzer wird es immer geben, auch wenn die Fundamentaldaten noch so positiv sind.

Verantwortlich für den im September nicht so beglückenden Goldpreis war sicherlich der starke US-Dollar. Für die weitere Entwicklung des Goldpreises geht das World Gold Council von einem sich fortsetzenden volatilen Restjahr aus. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch, dass Deutschland im dritten Quartal 2020 wieder zu den größten Einkäufern von Goldmünzen und Goldbarren gehörte. 32,3 Tonnen Gold gingen in den drei Monaten in Form von Münzen und Barren über den Ladentisch, immerhin 81 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Ein nicht unerheblicher Rückgang ist bei der Goldnachfrage der Schmuckindustrie zu verzeichnen, dies besonders bei den Gold liebenden Indern.

Angesichts der anhaltenden Situation bezüglich Negativzinsen und dem Pandemie-Geschehen und der damit verbundenen Unsicherheiten und nicht zuletzt aufgrund der erwarteten Verlängerung des Anleihekaufprogramms der EZB sollte Gold weiter stark nachgefragt werden.

So sollte sich auch ein Engagement in Goldunternehmen rechnen. Beispielsweise in Maple Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=59vZ3HUm-EE&t=6s -. Dessen Douay-Goldprojekt in Quebec beherbergt eine große unerschlossene Goldressource. Nun unterstützt vom strategischen Partner Agnico Eagle Mines (einer der weltweit führenden Goldgesellschaften), sollte die weitere Entwicklung des Douay-Projektes beste Aussichten besitzen.

Bereits Goldproduzent ist Karora Resources – https://www.youtube.com/watch?v=7hsufL4Vk0I -. Die Goldminen Higginsville und Beta Hunt in Westaustralien lieferten im zweiten und im dritten Quartal eine Goldproduktion von jeweils fast 25.000 Unzen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Karora Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/ -) und Maple Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/ -).

Gemäß ?34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

