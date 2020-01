Anna Bejaouiübernimmt Führungsspitze bei EVO Payments Deutschland

Das Zahlungsinstitut EVO Payments bekommt Verstärkung: Seit Dezember bekleidet Anna Bejaoui die Position der General Managerin des Unternehmens. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Payment-Branche wird sich die Juristin der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens widmen. Ihr Ziel ist es, EVO Payments als Full-Service-Provider für bargeldlose Zahlungslösungen weiter am Markt zu etablieren.

Mit Anna Bejaoui platziert EVO Payments keine Unbekannte im Top-Management. Als Generalbevollmächtigte des globalen Zahlungsanbieters First Data war Bejaoui Mitglied der Geschäftsleitung und hat die strategische Ausrichtung des Unternehmens in der DACH-Region maßgeblich mitbestimmt.

Im Rahmen ihrer Führungsposition bei First Data, zu der auch TeleCash gehörte, trug Anna Bejaoui als Managing Attorney zuletzt Verantwortung für den Rechtsbereich der Unternehmensgruppe in Kontinentaleuropa und war als Geschäftsführerin des Tochterunternehmens ayCash tätig. Ihre Expertise im Bereich Strategie, Verhandlung und Business Development wird sie jetzt bei EVO Payments einbringen und sieht der Zukunft mit Vorfreude entgegen:

?Ich freue mich darauf, EVO Payments gemeinsam mit meinem Team und unseren Partnern dabei zu unterstützen, sich als servicestarker und innovativer Anbieter für bargeldloses Bezahlen weiter zu etablieren.?

EVO Payments ist eine europäische Tochtergesellschaft der EVO Payments, Inc. (NASDAQ: EVOP) und ein in Deutschland zugelassenes Zahlungsinstitut. EVO Payments ist unter anderem Principal Member von Visa und Mastercard. Als Anbieter von Kartenakzeptanzlösungen wurde das Zahlungsinstitut wiederholt als bester Anbieter für international agierende Händler ausgezeichnet.

www.evopayments.eu #evopayments

EVO Payments, Inc.

EVO Payments, Inc. (NASDAQ: EVOP) ist ein führender Anbieter von Zahlungstechnologien und -dienstleistungen. EVO Payments bietet eine Reihe von innovativen, zuverlässigen und sicheren Zahlungslösungen für Händler ? von kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zu multinationalen Unternehmen und Organisationen weltweit. Als voll integrierter Anbieter für Kartenacquiring und Zahlungsabwicklungen in über 50 Märkten und 150 Währungen weltweit bietet EVO Payments wettbewerbsfähige Lösungen, die das Geschäftswachstum fördern, die Kundenbindung erhöhen und die Datensicherheit in den von ihr bedienten Märkten erhöhen.