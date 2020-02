Anord Mardix und Daxten werden strategische Partner für die durchgängige und hocheffiziente Mission-Critical-Stromverteilung im Rechenzentrum

Anord Mardix, ein weltweit führender Hersteller von innovativen Lösungen für die sichere Mission Critical-Stromverteilung und von Schutz-Equipment, und Daxten, ein Anbieter von smarten Technologien für das Monitoring und die Power-Infrastruktur von Rechenzentren, geben die Vereinbarung einer strategischen Partnerschaft bekannt. Ab heute vertreibt Daxten über seine europäischen Niederlassungen das komplette Lösungsangebot von Anord Mardix für die hocheffiziente und durchgängig sichere Mission-Critical-Stromversorgung im Rechenzentrum.

?Mit Daxten haben wir einen starken und in Europa bestens bekannten Partner für den Vertrieb unserer Stromschienen, Schaltgeräte und technischen Services gewinnen können. Daxten verfügt über eine mehr als 25-jährige Erfahrung im europäischen Rechenzentrumsmarkt, was unschätzbar wertvoll ist, da wir kontinuierlich bestrebt sind, unser Geschäft für Critical Power-Lösungen und Services zu erweitern?, so James Peacock, Managing Director von Anord Mardix.

?Wir freuen uns sehr, gezielt von Anord Mardix für eine strategische Partnerschaft ausgewählt worden zu sein. Deren Produktpalette ist eine exzellente Erweiterung unseres bestehenden Angebotes für sichere Stromverteilungslösungen von der Stromeinspeisung im Rechenzentrumsgebäude bis hin zu den einzelnen Racks?, sagt Chad Rislov, Gründer von und Managing Director bei Daxten. ?Anord Mardix? hochspannende Produkte und Services komplettieren unser bestehendes Portfolio, so dass wir nun für jede Ebene im Rechenzentrum besonders schnell und sicher zu installierende Stromverteilungslösungen offerieren können, die sich zudem einfach modular erweitern lassen, zukunftssicher sind sowie über ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis verfügen.?

Über Anord Mardix

Anord Mardix ist der führende globale Anbieter von Lösungen für die Mission Critical-Stromverteilung und von Schutz-Equipment. Das Unternehmen unterhält Betriebe in den Regionen Nordamerika, EMEA und Asien-Pazifik, mit neun erstklassigen Produktionsstätten auf höchstem Qualitätsniveau mit insgesamt 40000 Quadratmetern Fläche, die allesamt über erhebliche Erweiterungskapazitäten verfügen. Mit unseren branchenführenden LV und HV Switchgear-Produkten, speziell gefertigten modularen Systemen, flexiblen Data Hall-Verteilungslösungen und unseren technisch überlegenen Stromschienen produzieren wird die umfassendste Produkt-Range im Markt. Alle Produkte können Anord Mardix Power-Management-Systeme integrieren und verfügen über eine einzigartige Service-Unterstützung. Wir sind der Hersteller der Wahl für die globale Rechenzentrums- und Cloud Computing-Industrie. Durch unsere Fähigkeit, maßgeschneidert und in großem Umfang zu produzieren, können wir alle Anwender, angefangen bei unabhängigen Providern bis hin zu führenden Hyperscalern, mit den verlässlichsten End-to-End Stromverteilungssystemen versorgen. Besuchen Sie www.anordmardix.com für weitere Informationen.

Die komplette Anord Mardix Produktfamilie ist nun über Daxten zu beziehen.

Weitere Informationen sind erhältlich über:

Daxten: per info.de@daxten.com oder telefonisch unter +49 (0)30 8595 37-0

Anord Mardix: per emea.info@anordmardix.com oder +44 (0)1539 720161

Seit mehr als 25 Jahren ist Daxten ein europaweit agierender Anbieter für smarte Lösungen zur Optimierung der Rechenzentrumsklimatisierung, Stromverteilung und für das Monitoring und Management aller aktiven Komponenten in Rechenzentren. Mit diesen Technologien und Services erleichtert das Unternehmen RZ- und Facility-Managern ihre Arbeit, erspart ihnen kritische Downtime und erhöht die Sicherheit, Ressourcen- und Energieeffizienz in ihren Rechenzentren. Mehr Informationen sind unter www.daxten.com/de/ erhältlich.