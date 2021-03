Ansätze zur Gestaltung eines Systemischen Bewerbermanagements

Das Buch stellt für Personalverantwortliche sowie für betriebliche Entscheidungsträger eine echte Erleichterung dar, denn es unterstützt bei der täglichen Herausforderung, passende Mitarbeiter für das Unternehmen zu finden. Dabei werden Entscheider häufig mit Diskrepanzen zwischen den Unternehmens- und Bewerbererwartungen konfrontiert. Bei diesen und anderen Problemen helfen die Ideen der Autorin, die in ihrem Buch erklärt, warum rein schematische Abläufe in Bewerberprozessen nicht helfen und wie systemische Anpassungen und Veränderungen als praktische Lösungsansätze dienen können.

Ann-Cathrin Schalla studierte Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten HealthCare Management und Wirtschaftspsychologie. Später studierte sie nebenberuflich Systemische Beratung, was ihr Interesse an der Verknüpfung von systemischen mit betriebswirtschaftlichen Ansätzen im Personalwesen weckte. Aus diesem Grund entschied sie, in diesem Bereich weiter zu forschen und zu promovieren. Die Autorin arbeitet als Head of HR Germany in einer großen internationalen Gruppe. Hier sieht sie die Möglichkeit, systemisch-konzeptionelle Ideen zur Verbesserung der Effizienz von Entscheidungen in der operativen Arbeit im Personalwesen zu bestimmen und zu evaluieren.

„Ansätze zur Gestaltung eines Systemischen Bewerbermanagements“ von Ann-Cathrin Schalla ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25549-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

