Ansprechzeit in Millisekunden und exakte Messergebnisse mit kontaktloser Messtechnik

B+B bietet neben invasiven und nicht invasiven Temperaturfühlern auch kontaktlose Temperaturmessung an. Mit Hilfe unserer Infrarot-Produkte besteht die Möglichkeit, Temperaturen auf Distanzen zu erfassen. Diese Technik bietet sich vor allem bei beweglichen Messobjekten und Anwendungen an, bei denen eine sehr schnelle Reaktions- bzw. Ansprechzeit gefragt ist.

Wenn Sie wissen, wo sich in Ihrer Anwendung der kritische bzw. zu messende Bereich befindet, sollte ein punktuell messendes Infrarot-Thermometer zum Einsatz kommen. Die Messobjektgröße bestimmt dabei, welche Optik beim Messgerät gewählt wird. So ist es Ihnen möglich, die Temperatur exakt zu überwachen und gegebenenfalls den Prozess zu optimieren ? bevor es zu Qualitätsproblemen kommt.

Für diese stationären Anwendungen eignen sich unsere Infrarot-Thermometer ?Made in Germany?. Exakte Messergebnisse, Messfleckmarkierungen und hochwertiges Zubehör zeichnen unsere DM-Serie aus. Mit den Pyrometern ist die Messung unterschiedlichster Materialien möglich. Die Spektralbereiche reichen vom Kunststoff bis hin zu den verschiedensten Metallen. Darunter sind Einsatzbereiche wie die Temperaturmessung des Granulats in der Spritzgusstechnik, die Erfassung der Temperatur bei der Herstellung von Flachfolien und der Plattenextrusion, sowie beim Induktionshärten, dem Tiefziehen, Metallguss oder dem Gesenkschmieden. Darüber hinaus werden unsere Infrarot-Produkte auch in der Glasindustrie eingesetzt. In allen Bereichen, in denen die Qualität überwacht werden soll, Prozesse optimiert werden und Forschung / Entwicklung neue Produktsparten vorantreiben. Durch den modularen Aufbau und die enorme Produktbreite ist es möglich nahezu jedes Material mit den Pyrometern zu erfassen und die Oberflächentemperatur zu messen. Für die optimale Auslegung dürfen Sie uns gerne ansprechen.

Für den Fall, dass es nicht nur einen kritischen Bereich gibt bzw. dieser Bereich nicht genau zu lokalisieren ist, ist der Einsatz von Infrarotkameras sinnvoller und effektiver. Häufig werden mit der Kamera über die Wärmebilddarstellung kritische Stellen lokalisiert und dann mit Hilfe eines oder mehrerer stationärer Infrarot-Thermometern permanent überwacht.

Je nach Einsatzzweck erhalten Sie kleine Infrarot- und Wärmebildkameras mit großer Technik. Die Wärmebildkameras liefern Ihnen in Echtzeit exakte Temperaturwerte und finden in den verschiedensten Branchen Ihre Anwendung. Alle Wärmebildkameras können per USB 2.0 mit Ihrem Computer verbunden werden. Dadurch erhalten Sie hochauflösende Aufnahmen, um Flächenmessungen zu analysieren und Temperaturverläufe zu speichern. Die Kameras gibt es in verschiedenen Ausführungen mit wählbaren Objektiven, um unsere Kameras optimal an Ihren Einsatzort anzupassen.

Selbst in der Medizintechnik und zu Zeiten des Coronavirus helfen unsere Infrarotprodukte bei der Messung von Körpertemperaturen und Oberflächen. Um größere Menschenmassen zu detektieren bedarf es der Infrarot-Kameras, bei stichprobenartigen Temperaturmessungen dienen unsere Handmessgeräte.

B+B Thermo-Technik entwickelt und produziert seit 1984 innovative Produkt- und Branchenlösungen mit höchsten Qualitätsansprüchen für präzise Messaufgaben. Profitieren Sie also von unserer langjährigen Erfahrung und unserem Know-How. Standort der B+B Thermo-Technik GmbH ist Donaueschingen im Südwesten von Deutschland. Von hier aus werden die Qualitätsprodukte weltweit vertrieben. Durch neueste Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungstechnologien und die Zertifizierungen nach DIN EN ISO 9001:2015 und DIN EN 61340-5-1 produzieren wir unsere Produkte nach höchsten Qualitätsstandards. Auch den Service von Prüfzeugnissen und DAkkS-Kalibrierzertifikaten aus unseren hauseigenen Kalibrierlaboren bieten wir unseren Kunden an.

Qualität und Kundennähe sind feste Bestandteile der Strategie, weshalb die B+B Messtechnik überwiegend in Deutschland und in 100%-igen Tochterunternehmen weltweit hergestellt wird. Ständige Qualitätskontrollen, flexible Reaktionen auf Kundenwünsche und -änderungen sowie zeitnahe Lieferungen sind garantiert.