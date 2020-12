Antisense Therapeutics Limited (ASX: ANP, WKN: 982306, US OTC: ATHJY) veröffentlicht Investorenvideo



Antisense Therapeutics Limited (ASX: ANP, WKN: 982306, US OTC: ATHJY) freut sich ein Video für seine deutschsprachigen Investoren zu veröffentlichen. Managing Director und CEO Mark Diamond stellt im Video das in Australien ansässige Biotech-Unternehmen vor, das Antisense-Arzneimittel fur große, unerschlossene Markte entwickelt und vermarktet.

Antisense Therapeutics – Video mit CEO Mark Diamond

YouTube Link: https://www.youtube.com/watch?v=l-lFcZ-YZj8&feature=youtu.be

Zudem hat das Unternehmen eine deutsche Investorenpräsentation (https://dgwa.org/wp-content/uploads/2020/11/ANP-Investorenprasentation-November-2020.pdf)auf veröffentlicht und im folgenden Link auch Broker Research Reports:

Antisense Therapeutics – Broker Reports – https://www.antisense.com.au/broker-other-reports/

Deutsche Investorenpräsentation:

Antisense Therapeutics – Investorenpräsentation November 2020 – https://dgwa.org/wp-content/uploads/2020/11/ANP-Investorenprasentation-November-2020.pdf

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Antisense Therapeutics

Mark Diamond

Managing Director

+61 (0)3 9827 8999

www.antisense.com.au

Investment Anfragen

Gennadi Koutchin

XEC Partners

gkoutchin@xecpartners.com.au

1300 932 037

Über Antisense Therapeutics Limited (ASX:ANP | US OTC:ATHJY) ist ein börsennotiertes australisches Biotechnologieunternehmen, das auf die Entwicklung und Vermarktung von Antisense-Pharmaka zur Behandlung von seltenen Erkrankungen in großen Märkten mit einem unerfüllten Bedarf spezialisiert ist. Die Firma Ionis Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: IONS), ein etablierter Marktführer in der Entwicklung von Antisense-Medikamenten, hat die Lizenz für die Produkte erworben. Das Unternehmen widmet sich derzeit der Entwicklung von ATL1102, einem Antisense-Inhibitor des CD49d-Rezeptors, der zur Behandlung von Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) verwendet wird und zuletzt äußerst vielversprechende Ergebnisse im Rahmen einer Phase-II-Studie lieferte. ATL1102 hat zudem erfolgreich eine Phase-II-Studie zur Wirksamkeit und Sicherheit absolviert und die Anzahl von Gehirnläsionen bei Patienten mit schubförmig remittierender Multipler Sklerose (RRMS) signifikant verringert. Das Unternehmen verfügt darüber hinaus über ein zweites Arzneimittel, ATL1103, das auf die Blockierung der Produktion des Somatotropin-Rezeptors (GHR) abzielt und im Rahmen von klinischen Phase-II-Studien bei Patienten mit Akromegalie, einer Wachstumsstörung, zur Herabsetzung der IGF-I-Konzentration im Blut geführt hat.