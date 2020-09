Anton Bühl wird Geschäftsleiter Digital bei Akima Media

Akima Media bietet mit Content Marketing, digitalen Lead-Kampagnen, Online Marketing Services, Social-Media-Unterstützung und Influencer Relations, ein breites Portfolio für zielgerichtete Digitalkommunikation mit Wirkung. Namhafte Unternehmen aus den Bereichen IT, Technologie, Marketing, HR und Manufacturing vertrauen seit Jahren auf die Digital- und Technologiekompetenz der Münchner Agentur.

Bühl ist seit mehr als fünf Jahren als Teamleiter an Bord ? zuletzt als Director & Head of Digital. Gemeinsam mit Geschäftsführer Volker Schmidt hat er maßgeblich dazu beigetragen, das Digital-Portfolio der Akima auf- und auszubauen sowie zahlreiche Projekte und Kunden in diesem Bereich zu gewinnen. Diesen Weg setzt die Agentur mit der Berufung von Bühl zum Geschäftsleiter Digital nun konsequent fort.

Zuvor verantwortete er für mehr als zehn Jahre in verschiedenen Agenturen das Digital-Services-Angebot und die Digitalkommunikation für Kunden wie Leaseweb, CenturyLink, Oracle und Atos. Unter anderem hat er bei Firefly Communications Themen wie Social Media Services, Community Management und strategisches Content Marketing aufgebaut. Gestartet ist er als Konzeptioner und Digital-Berater bei der Digital Branding Agentur Das Goldene Vlies.

Akima-Geschäftsführer Volker Schmidt freut sich: ?Unser Ziel ist es, mutige Kunden und Unternehmen davon zu begeistern, Silos zwischen Online-Marketing und PR aufzulösen. Wer online erfolgreich sein will, muss Zielgruppen zeitgemäß ansprechen und die Kommunikation auf die neue Beziehung zwischen Unternehmen und Kunden ausrichten. Auch im B2B-Umfeld ist es wichtig einen kundenzentrierten Kommunikationsansatz mit emotionalen Botschaften zu etablieren. Mit Anton Bühl in der Geschäftsleitung haben wir den richtigen Experten, um diese Ziele für unsere Kunden noch besser zu erreichen.?

Akima erhöht mit kreativen Digitalkampagnen die Sichtbarkeit seiner Kunden und stärkt Marken in Zeiten der Digital Economy. Dafür orchestrieren die Kommunikationsprofis Stories, Content und Digital. Damit Kampagnen ins Schwarze treffen, werden sie gezielt anhand von Datenanalysen gesteuert. Akima misst dabei den tatsächlichen Erfolg der gesamten digitalen Kommunikation und vereint einzelne Disziplinen und Kanäle.

?Wir können Content und Stories im B2B-Tech-Umfeld so gut wie niemand sonst ? das sind ideale Voraussetzungen?, ist Anton Bühl überzeugt. ?Bei uns sitzen PR- und Digitalspezialisten an einem Tisch und in unserem starken Team verfügen wir über die entsprechenden Markt- und Branchenkenntnisse. Denn nur wer die Geschäftsmodelle versteht, kann anhand der richtigen KPIs Kampagnen treffsicher steuern und Unternehmen helfen ihre Geschäftsziele zu erreichen. Zudem erweitert die Faktenkontor-Gruppe unser Portfolio um die gesamte Klaviatur weiterer Kommunikations-Services und herausragende Daten-Expertise für die Analyse. Digitale Kommunikation ist bei Akima kein Zufallsprodukt.?