Anwaltszukunftskongress 2020 wird zur digitalen Fachkonferenz für den Rechtsmarkt

Der eigentlich für den 1. und 2. Oktober 2020 in Berlin geplante Anwaltszukunftskongress 2020 wird aufgrund der aktuellen Corona- Pandemie zur digitalen Fachkonferenz für Anwälte und Unternehmensjuristen. Das haben die beiden Veranstalter, der Kanzleispezialist Soldan und Wolters Kluwer Deutschland, führender Anbieter von Fachinformationen, Software und Services im Bereich Recht, Wirtschaft und Steuern, heute bekanntgegeben. Anstatt des zweitägigen Kongresses findet nun am 1. Oktober 2020 ein völlig neues, innovatives und natürlich rein digitales Event statt. Dieses wird ergänzt um diverse Online- Referate, Webinare, Podcasts und andere digitale Formate im gesamten Jahr 2020.

“Wir organisieren den Anwaltszukunftskongress als digitale Fachkonferenz für den Rechtsberatungsmarkt. Die inhaltlichen und technischen Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren”, sagt Soldan-Geschäftsführer René Dreske. Inhaltlich bleibt der Fokus auf den Themen “neue Wettbewerber, neue Angebote und neue Regeln im Rechtsberatungsmarkt.” “Selbstverständlich werden aber auch die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise und die damit verbundenen Chancen der Digitalisierung ein bedeutendes Thema sein”, ergänzt Ralph Vonderstein, Geschäftsführer und Leiter des Geschäftsbereichs Legal Software bei Wolters Kluwer Deutschland. Dabei werden auch dieses Jahr praktikable Lösungsstrategien für die aktuellen Herausforderungen in Kanzleien und Rechtsabteilungen wieder im Vordergrund stehen. Aus dem umfangreichen Programm können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer je nach Interesse auch einzelne Veranstaltungen buchen. “Unser virtueller Anwaltszukunftskongress wird für alle Interessierten eine attraktive und innovative Alternative sein”, verspricht Vonderstein.

Weitere Informationen werden zeitnah auf http://www.anwaltszukunftskongress.de veröffentlicht.

Über Soldan

Die Hans Soldan GmbH in Essen ist der führende Anbieter für Kanzleibedarf, Fachmedien und Bürodienstleistungen für Anwälte, Notare, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Mit seinem umfangreichen Dienstleistungsangebot hat sich das Unternehmen längst vom Versandhändler zu einem innovativen Serviceanbieter des digitalen Zeitalters entwickelt. Dazu zählt eine Vielzahl an intelligenten Produkten und Dienstleistungen, mit denen sich Kanzleien für die zunehmende Digitalisierung rüsten.

Soldan hat früh die Bedeutung des Themas Legal Tech für die Deutsche Anwaltschaft erkannt und im Mark platziert. Neben der Ausrichtung des Anwaltszukunftskongress seit 2016 reist das Unternehmen mit Delegationen von Anwälten im Rahmen der Legal Tech Tour zu prominenten Zielen wie Silicon Valley oder Watson bei IBM. Mit “rainmaker” hat Soldan gemeinsam mit ReNoStar eine innovative Legal Tech Plattform gelauncht und macht so Kanzlei-Management in der Cloud möglich.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.soldan.de sowie www.rainmaker.de

Wolters Kluwer ist in Deutschland ein führender Anbieter von Fachinformationen, Software und Services in den Bereichen Recht, Wirtschaft und Steuern. Hauptsitz von Wolters Kluwer in Deutschland ist Köln, das Unternehmen beschäftigt an über 20 Standorten rund 1.200 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter: www.wolterskluwer.de

Wolters Kluwer in Deutschland ist Teil der Wolters Kluwer n.v. mit Sitz in Alphen aan den Rijn (Niederlande), die bei einem Jahresumsatz (2019) von 4,6 Milliarden Euro weltweit rund 19.000 Mitarbeiter beschäftigt und Kunden in über 180 Ländern bedient. Die Aktien sind an der Euronext Amsterdam (WKL) gelistet, außerdem werden sie in der AEX und im Euronext 100 Index geführt. In den Vereinigten Staaten wird die Aktie in Form eines Sponsored Level 1 Amercian Depositary Receipt (ADR) Programms auf dem Over the Counter-Markt gehandelt (WTKWY). Weitere Informationen finden Sie unter: www.wolterskluwer.com