AP Fachübersetzungen übernimmt L&KÜbersetzungen

Dieses Jahr feiert unser Nürnberger Dolmetsch- und Übersetzungsbüro nicht nur sein 10-jähriges Jubiläum, sondern freut sich auch über eine Art Familienzuwachs: Seit Juli?2020 gehört L&K?Übersetzungen aus Schwäbisch Gmünd zu unserem Unternehmen.

Seit 2019 haben wir erfolgreich mit L&K Übersetzungen zusammengearbeitet. Nun freuen wir uns, zu verkünden, dass das Übersetzungsbüro in Schwäbisch Gmünd jetzt offiziell Teil von AP?Fachübersetzungen in Nürnberg ist. Dank der Übernahme konnten wir unsere Leistungen für die Fachgebiete Medizin, Pharmazie, Recht und Technik noch vertiefen und diese sogar erweitern. Nun gehören auch die Bereiche Wirtschaft und Handel, Marketing, Tourismus und Gastronomie zu unserem Repertoire.

PROFESSIONELLE ÜBERSETZUNGEN FÜR WIRTSCHAFT & HANDEL

Dank der Globalisierung nehmen internationale Handelsbeziehungen immer mehr zu und der Bereich Wirtschaft weitet sich auf viele weitere Gebiete aus. Nicht nur der Vertrieb, sondern auch die Produktion im Ausland wird zur Normalität. Lediglich gute Fremdsprachenkenntnisse von Mitarbeitern sind für die Übersetzung von Fachtexten bei weitem nicht ausreichend.

Speditionsunterlagen, Bilanzen, Geschäftsberichte, Lieferverträge, Fachartikel, Gutachten, Patentschriften, Jahresberichte bis hin zu Handelsregisterauszügen – sie alle enthalten spezielle Terminologie und Formulierungen, die korrekt in die jeweilige Fremdsprache übertragen werden müssen. Um einen reibungslosen Handelsaustausch und die problemlose Kommunikation zwischen globalen Partnern zu gewährleisten, müssen alle relevanten Dokumente fachlich richtig und vollständig übersetzt werden. Damit Missverständnisse in Vertragsverhandlungen und -verpflichtungen gar nicht erst auftreten und ein Vertragsabschluss nicht aufgrund einer schlechten oder ungenauen Übersetzung scheitert, sollte unbedingt ein erfahrener Fachübersetzer beauftragt werden.

Auch zu beachten ist, dass Dokumente im Bereich Wirtschaft und Handel häufig sensible Daten enthalten. Wir behandeln sämtliche uns zur Verfügung gestellten Dokumente selbstverständlich streng vertraulich. Außerdem verpflichten wir all unsere Partner zur Einhaltung des Datenschutzes und der Verschwiegenheit mit unserer Vertraulichkeitsvereinbarung, bevor wir mit der Zusammenarbeit überhaupt beginnen. So können wir die Sicherheit der Informationen und Daten unserer Kunden sicherstellen.

HERAUSFORDERUNGEN BEI DER ÜBERSETZUNG VON MARKETING-TEXTEN

Je internationaler ein Unternehmen tätig ist, desto wichtiger ist es, dessen Werbung und Marketing für andere Länder zu optimieren. Bei der Übertragung marketing-spezifischer Texte in eine andere Sprache muss der Übersetzer vor allem mit den Begebenheiten des jeweiligen Landes bestens vertraut sein. Eine einfache Übersetzung ist hier nie ausreichend. Sie muss in den meisten Fällen an den Zielmarkt und eine bestimmte Zielgruppe angepasst werden.

Broschüren, Kataloge, Internetauftritte, Produktbeschreibungen, Werbung, Plakate, Poster und vieles mehr ? damit Marketing-Texte ihre gewünschte Wirkung nicht verfehlen, braucht es einen erfahrenen Fachübersetzer. Dieser muss nicht nur auf die sprachlich richtige Übertragung achten, sondern auch auf den Stil und die Wirkung des Textes. Damit dieser auch in der Fremdsprache seinen Effekt nicht verliert, muss er oft stark abgeändert oder angepasst werden.

Das Übersetzen von Marketing- und Werbetexten erfordert äußerstes linguistisches Geschick, ein Gespür für den Zielmarkt sowie ein großes Maß an Kreativität. Selbst für erfahrene Übersetzer stellt dies oft eine Herausforderung dar. Daher ist es immer ratsam, nur auf Marketing spezialisierte Übersetzer für solche Projekte heranzuziehen. Auch empfiehlt es sich, hier nach dem 4-Augen-Prinzip vorzugehen. Das heißt, dass der Marketing-Text von einem erfahrenen Sprachexperten übersetzt und anschließend von einem muttersprachlichen Korrektor überprüft wird. So kann die sprachliche und inhaltliche Richtigkeit sowie die gewünschte Wirkung des Textes in der Fremdsprache am besten gewährleistet werden.

TOURISMUS & GASTRONOMIE ? FACHÜBERSETZUNGEN ALS WACHSTUMSIMPULS

Jeder liest Informationen gerne in seiner Muttersprache. Das ist vor allem der Fall, wenn man einen Urlaub oder Ausflug plant. Mehrsprachige Websites, Speisekarten, Hotelbeschreibungen und Freizeitangebote sind oft ausschlaggebend für das Wachstum eines Unternehmens im Bereich Tourismus und Gastronomie.

Wenn alle Informationen nicht nur auf Deutsch oder Englisch, sondern beispielsweise auch auf Arabisch, Chinesisch, Farsi, Russisch, Französisch, Spanisch und/oder Italienisch verfügbar sind, wird ein viel breiteres internationales Publikum angesprochen. Wir bieten die Fachübersetzung von Websites, Speise- und Getränkekarten und auch von Beschreibungen von Hotels, Ferienwohnungen oder Ferienhäusern in sämtliche Weltsprachen an.

Die Tourismusbranche ist von Natur aus international und von der Globalisierung geprägt. Wer hier nur auf eine Kommunikationssprache setzt, wird schnell von Konkurrenten und Mitbewerbern abgehangen. Um ein nachhaltiges Wachstum und die Beständigkeit eines Unternehmens zu sichern, ist es unerlässlich, Infomaterial in mehrere Sprachen zu übersetzen. Doch auch hier sind einige Dinge zu beachten.

Um die bestmögliche Wirkung mit der Übersetzung zu erzielen, sollte man hier stets einen professionellen Fachübersetzer beauftragen. Dieser kann nicht nur die einwandfreie Übersetzung des Textes gewährleisten, sondern auch eventuell notwendige Anpassungen vornehmen, damit der Text dem jeweiligen Zielpublikum zusagt. Mit einem mehrsprachigen Auftritt kann man sich von der grauen (einsprachigen) Masse abheben und sicherstellen, dass potenzielle Kunden sich von Anfang an gut aufgehoben und verstanden fühlen.

BESTÄNDIGES WACHSTUM UNSERES DOLMETSCHER- UND ÜBERSETZERBÜROS

Wir sind stolz, trotz Coronakrise nach wie vor ein stetiges Wachstum unseres Übersetzungs- und Dolmetscherbüros verzeichnen zu können. Mit der Übernahme von L&K?Übersetzungen aus dem baden-württembergischen Schwäbisch Gmünd im Juli 2020 konnten wir nun nicht nur unser Leistungsangebot, sondern auch unseren Kundenstamm weiter ausweiten.

AP?Fachübersetzungen vereint jetzt zwei wirtschaftlich starke Regionen: die Metropolregion Nürnberg und Stuttgart. Der Süden Deutschlands ist im Allgemeinen eine Hochburg der Industrie. Viele große und mittelständische Unternehmen sind hier angesiedelt und nun können wir mit unserem weitreichenden Netzwerk noch mehr Firmen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Mit unserer Nähe zu großen Pharmaunternehmen und Industriekonzernen sind wir bestens in der Lage, unsere Kunden jederzeit und auch kurzfristig zu unterstützen.

Mit AP?Fachübersetzungen konnten wir bereits so vielen Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Visionen helfen. Nun freuen wir uns, noch mehr Marktsegmente fachmännisch und professionell mit unseren Übersetzungs- und Simultandolmetschdienstleistungen betreuen zu können. Kontaktieren Sie uns und profitieren auch Sie von unserer jahrelangen Erfahrung und Expertise.

AP Fachübersetzungen ist ein überregional tätiger Dolmetsch- und Übersetzungsdienstleister aus Nürnberg, der im Jahr 2010 gegründet wurde. Dank der Spezialisierung auf die Bereiche Medizin, Pharmazie, Recht und Technik sowie dem breitgefächerten Angebotskatalog an Sprachen und weiteren Leistungen kann der Fachübersetzungsdienst namhafte Unternehmen, Anwaltskanzleien, Kliniken und Behörden zu seinen treuen Kunden zählen.

Seine Fachkompetenz konnte AP Fachübersetzungen bereits bei verschiedensten Veranstaltungen beim Konsekutiv- und Simultandolmetschen unter Beweis stellen. Dazu zählen u. a. Konferenzen, Audits, Messen, Schulungen und politische Events. Auch bei mehrsprachigen Großprojekten kann der Nürnberger Übersetzungsdienstleister mit Eilservice aufwarten.