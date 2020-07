Applied Security GmbH ist neuestes Mitglied der Swiss IT Security Group

Liebe Kunden, Geschäftspartner und Freunde,

wir freuen uns sehr verkünden zu dürfen, dass die Applied Security GmbH (kurz apsec) mit Sitz in Großwallstadt (D) und einer Niederlassung in Berlin (D) ab sofort ein Teil der Swiss IT Security Group (kurz SITS Group) ist. Im Rahmen des weiteren Wachstums übernimmt die SITS Group zusammen mit den geschäftsführenden Gesellschaftern 100% der Anteile der apsec.

Dies ist bereits der vierzehnte Zukauf seit Gründung der Gruppe im Jahr 2017 und der achte Zukauf innerhalb Deutschlands.

apsec wurde 1998 gegründet und hat sich seither zu einem führenden Full-Service-Provider für IT-Security Dienstleistungen in Deutschland entwickelt.

Die Kunden profitieren von dem umfangreichen Know-How der rund 50 hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den folgenden Bereichen:

Encryption Services: Datei-, E-Mail- und Festplattenverschlüsselung über intuitiv bedienbare Softwarelösungen

Identity & Access Management: Softwarelösungen zur Verwaltung von Identitäten und Zugriffsrechten insbesondere im Gesundheitsbereich und dem öffentlichen Sektor

Digital Signature: Cloud basierte Signaturlösungen zur elektronischen Unterzeichnung von Dokumenten und Dateien

Außerdem bietet apsec umfassende IT-Consulting-Leistungen für die Konzeption und Umsetzung von IT-Security Umgebungen und Datenschutzvorgaben sowie Schwachstellenanalysen an.

?Auf der Suche nach einer altersbedingten Nachfolgelösung für unseren Mitgründer Klaus-Peter Breitenbach haben wir mit der SITS-Group einen starken Partner gefunden, mit dem wir unseren Kunden ein vollständigeres und hochwertigeres Serviceportfolio bieten können. Die Werte und die Unternehmensführung der SITS-Group haben uns dabei überzeugt uns der Gruppe anzuschließen. Daher freuen wir uns sehr, zukünftig gemeinsame Wege zu gehen und unser Know-How einbringen zu können”, erklären die Geschäftsführer Frank Schlottke und Volker Röthel einstimmig.

?Ich freue mich, nun mit apsec ein Mitglied in der Gruppe begrüßen zu dürfen, das eigene Softwarelösungen anbietet und einen starken Fokus auf den Gesundheitsbereich und den öffentlichen Sektor hat. Dies bietet uns ausgezeichnete Synergiepotenziale innerhalb der Gruppe, sodass wir unseren Kunden mit diesem Zukauf ein nun noch breiteres Spektrum an Dienstleistungen aus einer Hand offerieren können”, ergänzt Philipp Stebler, CEO der Swiss IT Security AG.

Die Swiss IT Security AG befindet sich in weiteren Gesprächen mit Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, um den Gruppenaufbau auch in Zukunft aktiv voranzutreiben. Die heutige Gruppe beschäftigt über 400 hochkarätige Mitarbeiter.

Über Swiss IT Security AG

Die 2017 gegründete Swiss IT Security AG mit Sitz in Wettingen ist eine führende Unternehmensgruppe in der DACH-Region. Bestehend aus hochkarätigen IT-Security-Providern vereint sie Erfahrung und Kompetenz, Ressourcen und Services. Unser Ziel ist es, Gefahren und Angriffe jeglicher Art zu erkennen und wirksam abzuwehren. Mithilfe führender IT-Security-Lösungen und -Technologien bieten wir dem Kunden umfassende IT-Security aus einer Hand an. Dazu zählen massgeschneiderte Strategien, Architekturen und Prozesse, die fundierte Sensibilisierung der Mitarbeitenden für IT Sicherheitsrisiken und weitreichende Servicepakete. Weitere Informationen erhalten Sie über sits-group.ch

Das sind wir: IT-Security-Beratung und Software-Entwicklung

Die Applied Security GmbH (apsec) gehört zu Deutschlands Top15-Unternehmen im Bereich IT-Sicherheit. Die rund 60 Mitarbeiter, die hinter und für apsec stehen, sind die Basis unseres Erfolgs.

apsec-Produkte und Dienstleistungen erfüllen höchste Ansprüche

Unsere Software-Lösungen erfüllen höchste Ansprüche auf den Gebieten Verschlüsselung, digitale Signatur und sichere Authentisierung. Sollten diese Produkte einmal nicht passen, entwickeln wir ebenfalls maßgeschneiderte Lösungen. Daneben berät unser Expertenteam nationale und internationale Unternehmen transparent und lösungsorientiert in allen Belangen der Informationssicherheit.

IT-Security made in Germany ? Darauf können Sie vertrauen

?IT Security made in Germany? (ITSMIG) wurde 2005 auf Initiative des Bundesministeriums des Innern (BMI), des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) sowie von uns und 16 weiteren Unternehmen der deutschen IT-Sicherheitswirtschaft etabliert. Somit erfüllen auch alle unsere Produkte die Anforderungen des Bundesverbandes TeleTrusT der IT-Sicherheitswirtschaft und tragen das Qualitätssiegel ?IT-Security made in Germany?. Dadurch ist sichergestellt, dass unsere Software nicht nur in Deutschland hergestellt wird, sondern auch frei von versteckten Zugängen ist.

Gegründet:

1998

Firmensitz:

Einsteinstraße 2a

63868 Großwallstadt

Tel. 0 60 22 / 263 38-0

Fax: 0 60 22 / 263 38-199

Web: www.apsec.de

E-Mail: info@apsec.de

Weitere Büros:

Berlin

Geschäftsführer:

Dipl.-Math. Frank Schlottke

Dipl.-Math. Volker Röthel

Sitz der Gesellschaft: Großwallstadt

Registergericht: Aschaffenburg, HRB 7087

UST-ID-Nr. DE 194 809 364