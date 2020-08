Apps für die moderne Kundenkommunikation

Ihre Kunden erwarten, dass sie heute jederzeit und überall mit Ihnen kommunizieren können ? komfortabel und einfach. Mit unseren Mobile Solutions bieten wir Ihnen ein umfangreiches Angebot an mobilen Komponenten für die moderne Kundenkommunikation. Das MOBILE Release3.3 umfasst neue Funktionen und Optimierungen, von denen Sie unmittelbar profitieren.

Bei Insiders Technologies ist es unser stetiges Ziel, unsere Kunden und Partner bestmöglich in ihrem täglichen Business zu unterstützen. So auch mit unserem MOBILE Release 3.3. Ab sofort stehen alle mobilen Komponenten in der neuen Version bereit.

Die Hauptfeatures des neuen Release im Überblick

Informieren Sie Ihre App-Nutzer über aktuelle Themen sehr einfach und prominent über den neuen ?News-Feed? von smart INFO direkt auf der Startseite Ihrer App.

Entlasten Sie Ihre IT und stellen Sie digitale Kundennachrichten dauerhaft über die neue ?smart INFO CLOUD? bereit.

Nutzen Sie zur Authentifizierung Ihrer Nutzer den Marktstandard ?OAuth 2.0?.

Bearbeiten Sie Support-Anfragen Ihrer Nutzer einfach und effizient über eine komfortable, webbasierte Administrations-Oberfläche.

Bieten Sie Ihren Nutzern mit der überarbeiteten Oberfläche von smart CONTRACTS eine?übersichtlichere?Darstellung von?Vertragsdaten.

Überprüfen Sie direkt die Konsistenz von Nutzereingaben in smart SERVICES.

Bieten Sie ?Ihren Nutzern eine verbesserte Usability durch die optimierte Kantenerkennung in smart CAPTURE.

