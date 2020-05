apsolut wird Mitglied der United VARs-Allianz

Der dreimalige “SAP Ariba MEE Partner of the Year” apsolut tritt dem United VARs Netzwerk bei, einer Allianz führender SAP Lösungsanbieter in mehr als 100 Ländern. Neben seiner einzigartigen Erfahrung mit SAP Ariba Projekten bringt apsolut seine Kompetenz mit SAP S/4HANA Cloud- und On-Premise-Architekturen, SAP Fiori und SAP SRM in das Netzwerk ein.

Seit der Gründung im Jahr 2005 ist apsolut als Innovationspartner der SAP bekannt. Jüngste Beispiele für solche Co-Innovationsprojekte waren die Integration von Non-SAP-ERP-Systemen in SAP S/4HANA Central Procurement sowie die ersten Implementierungen von SAP S/4HANA Central Procurement weltweit. apsolut war auch der erste SAP Partner in der MEE-Region, der die Mittelstandslösung SAP Ariba Snap implementiert hat.

Als Mitglied der United VARs ist apsolut nun in der Lage, Roll-Outs und Implementierungen praktisch überall auf der Welt durchzuführen. Umgekehrt wird apsolut mit seinen neuen Allianzpartnern von außerhalb der eigenen Fokusmärkte zusammenarbeiten, um Roll-Outs in Europa, Indien und China zu ermöglichen.

“United VARs ist einer von nur zehn SAP Partnern weltweit, die als Platinum Partner gelistet sind. Es ist daher eine Ehre, Mitglied dieser starken Allianz zu sein und wird uns sicherlich helfen, das Leistungsangebot für unsere Kunden weiter zu verbessern”, so Michael Seehrich, Mitglied des Global Management Boards der apsolut Group.

United VARs ist eine führende Allianz von SAP-Lösungsanbietern für den Mittelstand. Sie besteht aus 50 marktführenden VARs (Value Added Reseller), die in rund 100 Ländern tätig sind. 10.000 zertifizierte SAP-Berater betreuen über 8.000 Kunden weltweit.

apsolut ist ein SAP & SAP Ariba Partner für On-Premise-, Cloud- und Hybrid-Beschaffungslösungen. Unsere Expertise reicht von SAP Ariba und SAP Fieldglass bis hin zu SAP S/4HANA. Gegründet im Jahr 2005 haben wir uns schnell einen Namen als Pionier im SAP-basierten eProcurement gemacht. Wir sind SAP Gold Partner, mehrfach ausgezeichneter SAP Ariba MEE Partner of the Year, Entwicklungs- und Innovationspartner von SAP sowie Mitglied von United VARs, der globalen Allianz führender SAP-Lösungsanbieter.