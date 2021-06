Arbeit 4.0? wie Videokonferenzen vernetztes Arbeiten ermöglichen

Die Digitalisierung der Arbeitswelt eröffnet nicht nur neue Möglichkeiten bei der Wahl des Arbeitsortes, sondern transformiert ganze Berufszweige: Welche Berufe haben Zukunft? Welche nicht? Welche Fähigkeiten werden für den Arbeitsmarkt der Zukunft benötigt?

Im Rahmen des Digitaltags, dem bundesweiten Aktionstag für digitale Teilhabe in der Gesell-schaft am 18. Juni 2021, veranstaltet alfaview? daher ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema ?Auf dem Weg zu neuen Berufen ? wie wir zukünftig arbeiten werden?. Das Seminar gibt einen Einblick in die Erkenntnisse der Zukunftsforschung über den Arbeitsplatz von morgen und präsentiert anhand eines Fallbeispiels, wie bereits heute erfolgreich digital und vernetzt gearbeitet werden kann. Es vermittelt Impulse, wie die Chancen, die die Digitalisierung bietet, ideal genutzt werden können.

Dass insbesondere während der Corona-Pandemie digitale Angebote für viele Menschen eine große Erleichterung bedeuteten, belegt eine aktuelle Studie, die die bitkom research im Auftrag der Initiative ?Digital für alle? anlässlich des Digitaltags durchgeführt hat. 77 % der Befragten empfanden den virtuelle Austausch per Videokonferenz hilfreich.

Auch und insbesondere in der Arbeitswelt helfen Videokonferenzen dabei, aktuelle Heraus-forderungen zu bewältigen. Bereits seit über zehn Jahren nutzt das Bildungsunternehmen al-fatraining das eigens entwickeltes Videokonferenzsystem alfaview? sowohl für die angebotenen Weiterbildungen als auch zur unternehmensinternen Kommunikation. Das Videokonferenzsystem schafft eine virtuelle Bürostruktur, die von überall aus zugänglich ist und eine reibungslose Kommunikation innerhalb des Teams ermöglicht, unabhängig vom tatsächlich Arbeitsort. So war es bei alfatraining möglich, zu Beginn der Pandemie innerhalb weniger Tage für über 90 % des Teams die Arbeit im Homeoffice zu ermöglichen und einen reibungslosen Betriebsablauf aufrechtzuerhalten.

Die alfaview gmbh ist ein international agierendes Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe. Als Anbieter der DSGVO-konformen und in Deutschland entwickelten Videokonferenzsoftware alfaview? stellt das Unternehmen der Öffentlichkeit eine stabile videobasierte Kommunikationssoftware zur Verfügung.

Auch die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit bescheinigt alfaview? hundertprozentige DSGVO-Konformität. In ihrer im Februar 2021 durchgeführten Prüfung verschiedener Videokonferenzanbieter zeichnet sie alfaview? als einen der wenigen Anbieter mit den maximal zu erhaltenen vier grünen Ampeln aus. Sowohl auf der datenschutzrechtlichen als auch auf der technischen Ebene punktet alfaview? mit durchgehend grünen Ampeln.

