Arbeiten wo–s am schönsten ist mit diesen 5 Features

Wir haben die Antworten auf die Fragen, die Sie sich momentan stellen.

Wie lange dauert es, eine funktionierende Lösung für mein Homeoffice in Betrieb zu nehmen?

Wie komme ich an die benötigten Daten von Kunden und Produkten?

Wie bleibe ich mit meinen Kollegen und Vorgesetzten in Kontakt

Wie bearbeite ich Geschäftsmails?

Wie kann ich meine Projektarbeit aufrechterhalten und mit meinen Teamkollegen zusammenarbeiten?

Gerade in schwierigen Zeiten ist schnelles Handeln mit sofortigen Lösungen gefragt. Ganz egal, ob Sie ein Team im Produktmanagement leiten oder ein Startup für den Vetrieb und Verleih eines neuartigen Produkts gegründet haben- wenn Sie durch die äußeren Umstände gehindert werden Ihrer Tätigkeit wie gewohnt nachzugehen muss eine Lösung her. In 24h sitzen Sie mit MAINDESK in Ihrem voll ausgestatteten Homeoffice und arbeiten wie gewohnt, wenn nicht sogar besser???? Unser kompetentes Team unterstützt Sie bei den ersten Schritten und macht (fast) alles möglich, für den schönen Fensterplatz und den frischen Kaffee müssen Sie allerdings dann noch selbst sorgen.

Die Kontaktinformationen von Kunden einsehen, Produktverfügbarkeiten checken, Lieferzeiten anpassen, und und und.

Das alles und noch viel mehr ist mit MAINDESK bequem vom heimischen Schreibtisch aus möglich, wenn es sein muss sogar vom Sofa! Mit MAINDESK haben Sie jederzeit und überall vollen Zugriff auf Ihre kompletten Firmendaten, Ihre Lagerverwaltung, Kontakte, Produktbeschreibungen und, dank integriertem DMS auch auf alle Dokumente wie eventuell Stylesheets, Datenblätter Verträge etc. PC starten, einloggen, fertig.

Ständig mit dem Telefon in der Hand tippen? Ein nerviges Zusatzfenster mit dem Extra Chat-Tool, was dauernd im Weg ist? Nicht mit uns, MAINDESK hat für alles vorgesorgt und bietet mit dem integrierten Firmenchat und dem Projekt- sowie Aufgabenmanager alles was ein modernes Collaborationsystem braucht. Ganz einfach, ganz nach unserem Motto ? Alles was Sie brauchen? arbeiten Sie mit MAINDESK im Homeoffice mindestens so effizient wie in Ihrem Büro. Kontaktieren Sie Ihre Kollegen über den Chat, stellen Sie Rückfragen über die integrierte Funktion im Aufgabenmanager oder teilen Sie wichtige Informationen und Dokumente zur gemeinsamen Bearbeitung.

Immer erreichbar bleiben. Dank dem preisgekrönten integrierten Mailmanager verknüpfen Sie ganz einfach Ihre Mailkonten und behalten den Überblick über alle Gesprächsverläufe. Keine Email geht verloren und kann von überall aus beantwortet werden.

Dank des integrierten Aufgaben- und Projektmanagementtools können Sie Projekte definieren und Aufgaben erstellen, denen Sie entsprechende Kollegen zuweisen, Deadlines setzen, Prioritäten festlegen und Beschreibungen hinzufügen etc. Alles an einem Platz und vernetzt mit allen benötigten Informationen. Über die Kommentarfunktion kann jedes Teammitglied seinen aktuellen Status mitteilen oder die Aufgabe nach erledigtem Part an Kollegen übergeben. Alles ist möglich, trauen Sie sich!

Die Firma Optibit GmbH & Co KG. ist ein fränkisches Softwareunternehmen, das sich mit seiner selbstentwickelten und praxiserprobten All – in One Unternehmenssoftware MAINDESK ? Alles, was Sie brauchen auf die Bedürfnisse von mittelständischen Unternehmen spezialisiert hat. Das mitwachsende ERP System ist frei skalierbar und kann so individuell nach Branche und Größe des Unternehmens angepasst werden.