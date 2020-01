Arbeitgeber zahlen für erkrankte Mitarbeiter 62 Milliarden Euro – 25 Milliarden mehr als 2010

Die Arbeitgeber in Deutschland wenden nach einer neuen Studie

des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) immer höhere Summen

für die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall auf. Zwischen 2010 und 2018 haben

sich die Ausgaben der Unternehmen für die Lohnfortzahlung von 37 Milliarden Euro

im Jahr auf knapp 62 Milliarden Euro deutlich erhöht, heißt es in der noch

unveröffentlichten IW-Studie. Sie liegt der Düsseldorfer “Rheinischen Post”

(Montag) vor. Demnach wurden 2018 fast 52 Milliarden Euro an Bruttogehältern und

weitere zehn Milliarden Euro an Sozialversicherungsbeiträgen für erkrankte

Mitarbeiter gezahlt. “Nicht nur ein leicht erhöhter Krankenstand, sondern auch

die günstige Beschäftigungsentwicklung sowie die jährlichen Lohnsteigerungen

treiben die Kosten”, heißt es in der Studie. Fehlt ein Mitarbeiter

krankheitsbedingt, zahlt der Arbeitgeber nach den gesetzlichen Regeln das volle

Gehalt für bis zu sechs Wochen weiter – erst danach springt die gesetzliche

Krankenversicherung ein. Da seit dem 1. Januar 2019 auch der Zusatzbeitrag zur

gesetzlichen Krankenversicherung paritätisch finanziert werde, dürfte der

Anstieg der Aufwendungen für das Jahr 2019 noch höher ausfallen, teilte das

Institut mit.

