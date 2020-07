Arbeitsmarkt im Sog der Corona-Pandemie

?Corona hinterlässt immer tiefere Spuren auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit ist im Juni den dritten Monat hintereinander gestiegen und liegt jetzt rund ein Viertel über ihrem Vorjahreswert. Positiv ist, dass über die Kurzarbeit zahlreiche Unternehmen ihre Mitarbeiter in Beschäftigung halten. Das erklärt auch, warum das Beschäftigungsniveau mit 388.000 noch vergleichsweise hoch ist. Trotz der Lockerungen der Corona-Beschränkungen und der in Bund und Land beschlossenen Unterstützungsmaßnahmen dürfte die Arbeitsmarktentwicklung auch im weiteren Jahresverlauf angespannt bleiben. Denn der Weg aus dem Konjunkturtal wird angesichts der anhaltenden Bedrohung durch das Corona-Virus länger werden als wir uns das wünschen.? So kommentierte IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Heino Klingen die heute (1. Juli) von der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit vorgelegten Arbeitsmarktzahlen.