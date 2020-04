Arbeitsschutzstandards gegen das Coronavirus? Sicherheitsunterweisung für alle Beschäftigten

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesetzlichen Rentenversicherung (DGUV) konkrete Arbeitsschutzstandards in Zeiten der Corona-Krise vorgestellt. Auf Grundlage der Anforderungen hat die domeba distribution GmbH eine Sicherheitsunterweisung für alle Beschäftigten erarbeitet und stellt diese kostenfrei zur Verfügung.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung haben Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Dr. Stefan Hussy, Hauptgeschäftsführer der DGUV, einen neuen Arbeitsschutzstandard SARS-CoV-2 vorgestellt. Ziel ist das schrittweise Hochfahren der Wirtschaft unter Berücksichtigung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Dabei werden u. a. die Notwendigkeit eines funktionierenden betrieblichen Infektionsschutzes sowie Verhaltensmaßnahmen am Arbeitsplatz thematisiert. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil betont dabei die Wichtigkeit klarer und verbindlicher Standards: ?Auf diese Standards können sich alle verlassen und an diese Standards müssen sich auch alle halten.?

Die domeba distribution GmbH aus Chemnitz hat nun für alle Beschäftigten eine umfangreiche Sicherheitsunterweisung vorbereitet. Hier werden die wesentlichen Schutzmaßnahmen komprimiert dargestellt (technisch, organisatorisch, personenbezogen). Ziel ist es, alle Beschäftigten in Unternehmen und Organisationen für die neuen Arbeitsschutzstandards zu sensibilisieren. Die Unterweisung ist kostenfrei und steht sowohl als PDF-Datei als auch im Power-Point-Format zur Verfügung. Die Dokumente können hier runtergeladen werden:

https://www.domeba.de/coronavirus/

Die Geschäftsführer Matthias Domes und Jens Fabian möchten zusammen mit dem gesamten domeba-Team Arbeitgeber und Arbeitnehmer dabei unterstützen, sich auf die verändernden Arbeitsbedingungen einzustellen. Dafür stehen neben der Unterweisung Arbeitsschutzstandards-SARS-CoV-2 auch weitere kostenfreie Sicherheitsunterweisungen sowie hilfreiche Checklisten zur Verfügung.

Die domeba distribution GmbH ist Full-Service-Experte für das ganzheitliche Compliance Management. Mit der HSQE Software-Lösung iManSys unterstützt sie Unternehmen bei der Bewältigung sämtlicher Aufgaben in den Bereichen Arbeitsschutz, Personal, Gesundheit, Qualität und Sicherheit. Das Unternehmen wurde 1998 von Dipl.-Ing. Matthias Domes gegründet. Derzeit arbeiten ca. 50 Mitarbeiter am Chemnitzer Firmensitz.