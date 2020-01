Architekt/in, Planer/in in der Denkmalpflege – Start der neuen Fortbildungsreihe im März 2020

Über 50 % aller Bauvorhaben in der Bundesrepublik Deutschland liegen im Bereich der Altbausanierung oder Denkmalpflege, somit ein beachtenswertes Marktsegment. Parallel ist aus berufsmarktlicher Sicht der Architekten und Architektinnen ebenfalls eine Spezialisierung wünschenswert. Die notwendigen Grundlagen aber für einen angemessenen Umgang mit schützenswertem Baubestand werden nicht im erforderlichen Umfang und in ihrer Komplexität in der Grundausbildung vermittelt. Aus dem Bedarf heraus, unter den Ar­chitekten/innen für das Bestandsmanagement kompetente Partner im Umgang mit dem Denkmal zu haben, wurde die Fortbildung ?Architekt/in, Planer/in in der Denkmalpflege? konzipiert und kontinuierlich weiterentwickelt. Sie beruht auf der engen Vernetzung und guten Zusammenarbeit des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen, der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen und der Propstei Johannesberg gGmbH. Die Planung und stetige Anpassung der Seminareinheiten obliegen einem unabhängigen Kreis von freien Architekten und Architektinnen, Kunsthistorikern und Denkmalpflegern, somit ist die Orientierung an der Praxis garantiert.

Die nunmehr 22. Reihe der Fortbildung beginnt am 9. März 2020 in der Propstei Johannesberg. Die zwölf Wochen der Seminarreihe werden verteilt über drei Jahre durchgeführt, wobei pro Jahr vier Seminarwochen stattfinden. Der Architekt wird hierdurch auf seine zentrale und koordinierende Funktion bei allen Bauaufgaben von der Planung bis zur Bauleitung am Altbau und Kulturdenkmal vorbereitet. Die Theorieteile werden durch Übungen und Exkursionen ergänzt. Der Einstieg in die laufenden Reihen ist jederzeit möglich. Seminarblöcke können bei Verhinderung nachgeholt werden.

Mitglieder der AK Hessen, gegebenenfalls auch Mitglieder anderer Kammern, erhalten Fortbildungspunkte entsprechend der jeweiligen Kammerregelung. Die Kosten pro Wochenblock betragen 578,- ? einschließlich Mittagessen, Getränke und Seminarunterlagen, Mitglieder der AK Hessen erhalten 10 % Ermäßigung.

Architekt/in, Planer/in in der Denkmalpflege – Reihe 21 WB I

Fortbildungsreihe in 12 Wochenblöcken (Montag – Freitag) verteilt auf 3 Jahre.

Mo., 09.03. – Fr., 13.03.2020

Programm – Konzept – Struktur – Anmeldung