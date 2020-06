Archiware bietet kostenlose P5 Desktop LTO Edition Lizenz wa?hrend COVID-19

Archiware, Hersteller von Archiv- und Backup-Software fu?r die Medien- und Entertainmentindustrie, bietet kostenlose Lizenzen zur Unterstu?tzung der Datensicherheit in der Produktion an. Der Datenschutz und die Bewahrung wertvoller Assets wird angesichts der zunehmenden Herausforderungen durch die Coronavirus-Krise noch wichtiger. Das zeitlich begrenzte Angebot umfasst eine kostenlose P5 Desktop LTO Edition Lizenz mit drei Monaten Support und Wartung fu?r Medienunternehmen und KMUs in der M&E-Industrie.

Die COVID-19 Coronavirus-Krise hat fu?r sa?mtliche Branchen unvorhersehbare Herausforderungen mit sich gebracht. In Anbetracht der zentralen Bedeutung von Datenmanagement und Sicherheit wa?hrend der Pandemie unterstu?tzt Archiware seine Kunden mit einer kostenlosen Lizenz fu?r die P5 Desktop LTO Edition.

Die P5 Desktop LTO Edition ist die professionelle Datenmanagement-Lo?sung von Archiware fu?r kleine Arbeitsgruppen. Das Bundle besteht aus den Produkten P5 Archive und P5 Backup fu?r den Einsatz mit einem einzelnen LTO-Bandlaufwerk. Die Kombination von Backup und Archiv bietet eine Lo?sung fu?r maximale Datensicherheit. Zu den Funktionen geho?ren automatische Sicherung und Archivierung mit einem integrierten Metadatenkatalog, Proxies und Previews. Zu den unterstu?tzten Plattformen geho?ren Mac, Win, Linux, QNAP und FreeNAS.

Nutzer profitieren zusa?tzlich von den Vorteilen der Archivierung und Sicherung auf LTO-Band, einschließlich Offsite-Storage, den geringsten Kosten pro TB und einer Lebensdauer von bis zu 30 Jahren.

“Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Als Hersteller einer Backup- und Archivierungslo?sung haben wir uns gefragt, wie wir den vielen kleinen Unternehmen und Freiberuflern angesichts dieser Krise helfen ko?nnen. So entstand das Angebot einer kostenlosen Desktop Edition. Sie ermo?glicht es Kunden, eine professionelle Lo?sung zu nutzen, so dass sie nicht an Datensicherheit oder Archivierung sparen mu?ssen”, betont Josef Doods, CEO von Archiware.

Das zeitlich begrenzte Angebot von Archiware bietet eine Lizenz pro Kunde. Die P5 Desktop LTO Edition, die normalerweise 1.200 EUR kostet, ist jetzt kostenlos. Drei Monate Support und Wartung sind inbegriffen, basierend auf dem Datum der Aktivierung. Nach Ablauf ko?nnen Wartung und Support einfach u?ber die Vertriebspartner von Archiware erneuert werden. Die Frist fu?r die Registrierung fu?r eine kostenlose P5 LTO Desktop Edition Lizenz endet am 31. Juli 2020.

Die P5 Desktop LTO Edition ist kompatibel mit einzelnen LTO-Laufwerken von MagStor, mLogic, Overland-Tandberg, IBM, Quantum, HPE und anderen Herstellern.

Eine kostenlose P5 Desktop LTO Edition Lizenz kann auf der Archiware Website angefordert werden: https://p5.archiware.com/desktop-lto-edition

Die Archiware GmbH mit Hauptsitz in Mu?nchen ist ein privates Unternehmen mit mehr als 20 Jahren Erfahrung mit Datenmanagement-Software fu?r Backup, Synchronisation und Archivierung und mehr als 15.000 verkauften Lizenzen. Die Software von Archiware wird von Hunderten von Medienunternehmen weltweit benutzt.

Die Produktlinie umfasst:

? P5 Synchronize ? Ho?chste Datenverfu?gbarkeit durch Spiegelung

? P5 Backup – Sichert Server auf Disk und Tape

? P5 Backup2Go – Sichert Arbeitspla?tze auf Disk

? P5 Archive – Migriert Daten offline auf Disk und Tape

? Archiware Pure ? Innovatives, einfaches VMware? Backup

Mehr Information unter www.archiware.com