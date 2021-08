Area9 Lyceum und Audi wurden mit 2 Silber Awards bei den Brandon Hall Group Excellence Awards ausgezeichnet

Die Brandon Hall Group HCM Excellence Awards 2021 wurden in den Kategorien Learning and Development, Talent Management, Leadership Development, Talent Acquisition, Human Resources, Sales Performance, Diversity, Equity & Inclusion, and Future of Work verliehen.

Die Area9 Lyceum GmbH und AUDI wurden zweimal mit einem Silber Award ausgezeichnet.

Area9 Lyceum, der Marktführer im Bereich des adaptiven Lernens, gewinnt gemeinsam mit der AUDI AG den begehrten Brandon Hall Group Silber Award for Excellence in den Kategorien:

Best Advance in AI for Business Impact

Best Unique or Innovative Sales Training Program.

Der Gewinn wurde am 19. August 2021 bekanntgegeben. Alle Gewinner sind unter diesem Link aufgelistet.

Um den Wandel hin zu einem neuen Mobilitätszeitalter maßgeblich mitzugestalten, setzt AUDI eine Strategie um, um wettbewerbsfähig zu bleiben und die Ansprüche der Kunden an digitale Mobilitätserlebnisse zu erfüllen. Audi connect ist im Zeitalter des e-tron – des elektrisch angetriebenen Fahrzeugs – nicht mehr ein „nice-to-have“, sondern ein „must-have“. Das bedeutet, dass die Vertriebsmitarbeiter und die Kunden einbezogen werden müssen. Anstelle herkömmlicher „One-size-fits-all“-Verkaufsschulungen haben sich AUDI mit Area9 Lyceum zusammengetan, um KI-basiertes, adaptives Lernen zu implementieren und so den Lernerfolg des Vertriebsteams zu optimieren. Das Audi connect Training ist ein maßgeschneidertes und hochgradig personalisiertes Lernprogramm, das sensibel auf ein Hindernis für den Erfolg eingeht, dass oft übersehen wird: unbewusste Inkompetenz und auch unbewusste Kompetenz.

“Brandon Hall Group Excellence Awards in 2021 provide much-needed and well deserved recognition to organizations that went above and beyond to support their stakeholders during the unprecedented disruption of the COVID-19 pandemic,” sagt Brandon Hall Group COO und Leiterin des HCM Excellence Awards Program Rachel Cooke.

Ein Gremium aus erfahrenen, unabhängigen Senior-Branchenexperten sowie Senior-Analysten und Führungskräften der Brandon Hall Group bewertete die Beiträge anhand der folgenden Kriterien: dem Bedarf entsprechend, Gestaltung des Programms, Funktionalität, Innovation und messbarer Erfolg.

Die Gewinner des Excellence Awards werden auf der Brandon Hall Group Excellence Conference vom 01.-03. Februar 2022 im Hilton West Palm Beach, Florida, geehrt. Ausgewählte Gewinner werden auch als Referenten in Diskussionsrunden auftreten und ihre führenden Praktiken während der Konferenz vorstellen.

“We added several awards categories this year to specifically address critical needs, including how organizations addressed the new dynamics of work and embedded the principles of diversity, equity and inclusion in their HCM practices,” sagt Geschäftsführer der Brandon Hall Group Mike Cooke.

AUDI AG

AUDI steht für sportliche Fahrzeuge, hohe Verarbeitungsqualität und fortschrittliches Design – für „Vorsprung durch Technik“. Der Konzern gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Premium-Automobilen. Um den Wandel in ein neues Zeitalter der Mobilität maßgeblich mitzugestalten, setzt das Unternehmen seine Strategie Schritt für Schritt um.

Brandon Hall Group

Die Brandon Hall Group ist das einzige professionelle Entwicklungsunternehmen, das Daten, Forschung, Erkenntnisse und Zertifizierungen für Führungskräfte und Organisationen im Bereich Lernen und Talent anbietet. Die besten Köpfe im Human Capital Management (HCM) entscheiden sich für die Brandon Hall Group, um zukunftssichere Mitarbeiter-Entwicklungspläne für die neue Generation zu erstellen.

In den letzten 28 Jahren wurde Exzellenz in Organisationen auf der ganzen Welt gefördert, anerkannt und zertifiziert und dabei die Entwicklung von über 10.000.000 Mitarbeitern und Führungskräften beeinflusst. Die HCM Excellence Awards sind die ersten, die Organisationen für Lernen und Talent auszeichneten und sind der Goldstandard, bekannt als die ‚Academy Awards of Human Capital Management‘.

Die Cloud-basierte Plattform liefert evidenz-basierte Erkenntnisse in den Bereichen Learning and Development, Talent Management, Leadership Development, Diversity and Inclusion, Talent Acquisition und HR/Workforce Management für Unternehmensorganisationen und HCM-Lösungsanbieter.

Area9 Lyceum kombiniert seit mehr als 25 Jahren Lernforschung mit modernster Computerwissenschaft in den Lernplattformen der nächsten Generation für K-12, Hochschulbildung und Weiterbildung / lebenslanges Lernen. Als führender Anbieter von personalisiertem und adaptivem Lernen sowie einer umfassenden Infrastruktur für Learning Engineering, Design, Bereitstellung und Analytics im großen Maßstab ermöglicht Area9 Lyceum seinen Kunden, die Zukunft des personalisierten, multidimensionalen Lernens zu gestalten: kompetenzbasiertes Lernen. Ein kompetenzbasierter Ansatz befähigt die Lernenden, das Wissen und die Fähigkeiten zu beherrschen, die für sie, ihre Teams und Unternehmen höchst relevant sind. Die von Area9 entwickelten Technologien werden von Millionen von Lernenden aller Altersgruppen und von führenden Organisationen und Unternehmen auf der ganzen Welt eingesetzt.

