Area9 Lyceum veröffentlicht kostenfreies adaptives Lernmodul ?Kindness?

Area9 Lyceum hat mit der Pädagogin?Esther Wojcicki, Autorin des Bestsellers?How to Raise Successful People, zusammengearbeitet, um Lernmodule auf Basis von Wojcicki?s ?TRICK? zu erstellen ? die Grundlage bilden Vertrauen, Respekt, Unabhängigkeit, Zusammenarbeit und Freundlichkeit. Das erste Modul ?Kindness? (Freundlichkeit) wird seit dieser Woche kostenfrei auf der?Area9 Website?angeboten.

Wojcicki, liebevoll auch ?Godmother of?Silicon Valley? genannt (Ihre drei Töchter sind CEO von YouTube, Gründerin und CEO von 23andMe und eine medizinische Spitzenforscherin.), entwickelte die TRICK-Grundsätze um Verhaltensweisen zu fördern, die Menschen helfen, erfolgreich zu werden. Was im Klassenzimmer gilt, wirkt sich auch auf das Geschäftsleben aus, insbesondere in Zeiten bedeutender Veränderungen, wie z.B. COVID-19.

?Je weiter die Menschen voneinander entfernt sind, desto mehr müssen sich Organisationen auf ihre Werte verlassen, um Zusammenhalt zu schaffen und Zusammenarbeit zu fördern,? sagt?Ulrik Juul Christensen, M.D., Executive Chairman & CEO von Area9 Lyceum. ?Wir glauben, dass die TRICK-Grundsätze, wie sie von Esther Wojcicki ? unserer viel bewunderten Beraterin und Freundin ? entwickelt wurden, den Menschen helfen werden, in der neuen Normalität erfolgreicher zu werden.?

Das Kindness Modul, was auf der adaptiven Lernplattform Area9 Rhapsode? veröffentlicht wurde, befasst sich mit einer Schlüsselkomponente der Unternehmenskultur: echte Empathie und Achtung für andere. Solche Verhaltensweisen müssen von Führungskräften vorgelebt werden und sich in den Interaktionen der Kollegen auf allen Ebenen einer Organisation widerspiegeln. Wie Wojcicki erläutert, ?Die Botschaft der Führungspersönlichkeiten muss lauten: ?Wir sorgen uns um Sie ? Sie sind wichtig.? Wenn Menschen Freundlichkeit erfahren, werden sie auch im Umgang mit anderen das gleiche Verhalten an den Tag legen?.

Nachfolgende TRICK-Lernmodule, die auf der?Area9 Website?veröffentlicht werden, sind:

Trust (Vertrauen) ? die Grundlage für ein effektives Arbeitsumfeld

Respect (Respekt) ? Förderung von Autonomie und Individualität

Independence (Unabhängigkeit) ? Förderung von Innovation und Kreativität

Collaboration (Zusammenarbeit) ? eine entscheidende Fähigkeit des 21. Jahrhunderts, die ausschlaggebend dafür ist, wie Arbeit erledigt wird

?Die TRICK Grundsätze sind zeitlos und doch zeitgemäßer denn je, da die Antwort auf COVID-19 zu Änderungen der Muster in der Unternehmenslandschaft führt,? fügt Christensen hinzu.

Über Area9 Lyceum

Mit der weltweit ersten vierdimensionalen LernplattformArea9 Rhapsode? baut?Area9 Lyceum?Fähigkeiten und Kompetenzen des 21. Jahrhunderts auf. Basierend auf mehr als 20 Jahren Forschung zu menschlichen Faktoren und Kognition bietet unsere KI-basierte Plattform wirklich personalisiertes Lernen in großem Maßstab. Halbieren Sie die Trainingszeit, garantieren Sie Leistungsfähigkeit und erwirken Sie nachhaltige Auswirkungen auf Karriere und Geschäftsergebnisse Ihres Unternehmens!

Über?Esther Wojcicki

Esther Wojcicki?ist eine führende amerikanische Pädagogin, Journalistin und Mutter. Sie ist die Autorin von?How to Raise Successful People: Simple Lessons for Radical Results. Sie gründete das Medienkunstprogramm an der Palo Alto High School und baute ein Journalismusprogramm auf, das 1984 von einer kleinen Gruppe von 20 Studierenden zu einem der größten in der Nation wurde. Wojcicki ist stellvertretende Vorsitzende von Creative Commons und hat zuvor als professionelle Journalistin für mehrere Publikationen und Blogs auf ihrer Website (www.wojway.com) und für Thrive Global gearbeitet.

Area9 Rhapsode? wurde entwickelt, um den Lern-, Weiterbildungs- und Publishing-Bedarf im gesamten Bildungsspektrum zu decken: von der Schulbildung über Hochschulbildung bis hin zur Weiterbildung / Lebenslanges Lernen. Die Plattform bietet erstmals 4-dimensionales Lernen, d.h. sie ist so konzipiert, dass das gesamte individuelle Spektrum der Kompetenzen jedes einzelnen Lernenden wahrgenommen und berücksichtigt wird: vorhandene Fähigkeiten, Wissen, Charakter und das so genannte Meta-Lernen. Auf dieser Basis passen Area9-Programme automatisch für jeden einzelnen Lernenden den optimalen Lernpfad an und sorgen so für eine außerordentlich erfolgreiche und motivierende Lernerfahrung.

Weitere Details zeigt der Film “Adaptives Lernen mit Area9”. Neben einem hochpersonalisierten E-Learning-Ansatz für Lernende auf allen Ebenen bietet Area9 Rhapsode? auch mehrere Publishing-Tools, mit denen digitale Inhalte auch unterstützt durch künstliche Intelligenz effizient erstellt, kuratiert und bereitgestellt werden können. www.Area9Lyceum.de