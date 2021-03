Ares Strategic Mining schließt den Kauf der Verarbeitungsanlage Lumps Plant ab



– Voraussichtliche Produktionsbereitschaft im 3. Quartal 2021.

– Die Anlage ist in der Lage, 30MT/Stunde an hochgradigen metallurgischen Flussspatklumpen zu produzieren.

– Potenzieller Betrieb von 5.000 Tonnen/Monat mit einem erwarteten Verkaufspreis von 500 $/Tonne.

– Kostengünstige Verarbeitungstechnologie mit hoher Marge beim Verkaufspreis.

– Die Mujim Gruppe wird bei der Inbetriebnahme und Optimierung helfen.

– Technologie, die außerhalb der Ares- und Mujim-Gruppe nicht verwendet wird.

Vancouver, B.C. 26. Februar 2021 – Ares Strategic Mining Inc. (Ares oder das Unternehmen) (TSXV: ARS) (OTC:ARSMF) (FRA: N8I1), freut sich bekannt zu geben, dass der vollständige Erwerb einer Verarbeitungsanlage der Mujim Gruppe abgeschlossen wurde, welche in der Lage ist, hochwertige Flussspatklumpen für die Industrie herzustellen.

Die Flussspatklumpenanlage wird die erste Produktionslinie in Ares erweitertem Flussspatabbaubetrieb sein. Der Produktionspartner von Ares, die Mujim Gruppe, hat eine neue Technologie entwickelt, die in der Lage ist, Flussspatbrocken aus Material herzustellen, welches bisher für die Herstellung von ebendiesen Brocken ungeeignet war. Das Klumpenprodukt ist ideal für den Einsatz in der Metallurgie, Keramik-, Glasfaser- und Glasindustrie. Es senkt den Schmelzpunkt des Feuerfestmaterials, fördert das Fließen der Schlacke und ermöglicht die Trennung von Schlacke und Metall. Dieses Produkt hilft auch bei der Entschwefelung und Entphosphorung während des Schmelzprozesses und erhöht die Zugfestigkeit von geschmiedeten Metallen, was es wiederrum für Metallhersteller äußerst wertvoll und wichtig macht. Die Mujim Gruppe betreibt mehrere Flussspatminen in Thailand sowie Laos und wird Ares bei der Inbetriebnahme der Verarbeitungsanlage unterstützen.

Aufgrund der industriellen Anwendungen und der relativen Seltenheit von Flussspatbrocken erzielt das Produkt oft höhere Einzelhandelspreise als raffiniertere und reinere Flussspatprodukte, was Ares somit eine neue und verbesserte Einkommensquelle bieten könnte. Derzeit importieren die Vereinigten Staaten dieses Produkt zu 100 % für ihre industrielle Basis, daher hat das Unternehmen das Potenzial, der erste Hersteller von metallurgischen Flussspatklumpen im Land zu sein. Diese Produktionslinie würde neben den bereits erwarteten Anlagen und Produktionseinrichtungen von Ares laufen und dem Unternehmen eine breitere Palette an Industrieprodukten ermöglichen.

Im Jahr 2018 stufte die US-Regierung Flussspat als kritisches Mineral ein, das als kritisch für die nationale Sicherheit und die Wirtschaft der USA angesehen wird. Flussspat ist nach wie vor das einzige nichtmetallische kritische Mineral, welches im ganzen Land zu 100 % importiert wird. Die Einstufung von Flussspat als kritisches Mineral in den Vereinigten Staaten führt zu einer schnelleren Genehmigungsphase, wodurch der Bergbaubetrieb schneller beginnen kann als bei herkömmlichen Mineralien.

James Walker, Präsident und CEO, erklärte: Der Abschluss des Kaufs unserer Verarbeitungsanlage ist ein großer Schritt in Richtung unserer Produktionsziele. Die Anlage wird in Kürze nach Utah verschifft, wo wir mit ihrer Installation beginnen und unseren Betrieb wieder aufnehmen werden. Wir haben umfassende Abbau- und Produktionspläne für einen großen, aufgerüsteten Abbau- und Verarbeitungsbetrieb fertiggestellt, von denen diese Anlage die erste unserer Produktionslinien sein wird. Metallurgische Klumpen werden von der US-Industrie stark nachgefragt, vor allem, da Nordamerika beginnt, sich stärker auf die inländische Versorgung zu konzentrieren.

Die Aufbereitungsanlage wird für 2 Mio. US$ verkauft. Die Mujim Gruppe hat aufgrund des wahrgenommenen Wertes der Zukunft des Unternehmens um eine Abfindung in Aktien gebeten. Die Gruppe hat zugestimmt, 5,3MM Aktien zu akzeptieren, die den Bau der Anlage, die Lieferung und die Unterstützung bei der Inbetriebnahme beinhalten. Es wird erwartet, dass das Endprodukt zu aktuellen Industriepreisen für über $500/Tonne verkauft wird, wovon die Mujim Gruppe $10/Tonne als Teil ihres Technologie-Sharing-Vertrags erhält.

Die Mujim Gruppe hat in Ares ein erhebliches Potenzial erkannt und wird weiter in das Unternehmen investieren. Das Unternehmen wird eine nicht vermittelte Privatplatzierung durchführen, um den Betrieb in den USA voranzutreiben und die Infrastruktur und das Industriegelände für die Installation und den Betrieb der Anlage vorzubereiten. Die Platzierung (das Angebot) wird etwa 4.000.000 Einheiten (Einheiten) zu einem Preis von 0,50 $ pro Einheit umfassen und einen Bruttoerlös von etwa 2.000.000 $ einbringen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (eine Stammaktie).

Raul Sanabria, P.Geo., gilt als eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Herr Sanabria ist dem Unternehmen gegenüber nicht unabhängig, da er ein Direktor und Aktionär ist.

Offenlegung: Unternehmen verlassen sich in der Regel auf umfassende Machbarkeitsberichte über Mineralreservenschätzungen, um die mit einer Produktionsentscheidung verbundenen Risiken und Ungewissheiten zu reduzieren.

Bei einigen industriellen Mineralunternehmen handelt es sich um relativ einfache Betriebe mit geringen Investitionen und Risiken, bei denen die Betreibergesellschaft entschieden hat, dass eine formelle Vormachbarkeits- oder Machbarkeitsstudie gemäß NI 43-101 und 43-101 CP für eine Produktionsentscheidung nicht erforderlich ist. Das Unternehmen hat weder eine Machbarkeitsstudie noch eine Mineralreserven- oder Ressourcenschätzung für die Lost-Sheep-Mine durchgeführt, weshalb die finanzielle und technische Rentabilität des Projekts mit einem höheren Risiko behaftet ist, als wenn diese Arbeiten durchgeführt worden wären. Basierend auf historischen technischen Arbeiten, geologischen Berichten, historischen Produktionsdaten und aktuellen technischen Arbeiten, die von Ares abgeschlossen wurden oder derzeit durchgeführt werden, beabsichtigt das Unternehmen, die Erschließung dieses Vermögenswertes voranzutreiben. Das Unternehmen weist außerdem darauf hin, dass es seine Produktionsentscheidung nicht auf eine Machbarkeitsstudie der Mineralreserven stützt, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit nachweist, und dass daher ein viel größeres Risiko des Scheiterns mit seiner Produktionsentscheidung verbunden ist. Darüber hinaus werden die Leser darauf hingewiesen, dass abgeleitete Mineralressourcen geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um wirtschaftliche Überlegungen anzustellen, die es ermöglichen würden, sie als Mineralreserven zu kategorisieren. Die Entwicklung eines Bergbaubetriebes ist typischerweise mit großen Kapitalausgaben und einem hohen Maß an Risiko und Unsicherheit verbunden. Um dieses Risiko und die Ungewissheit zu reduzieren, trifft der Emittent seine Produktionsentscheidung in der Regel auf der Grundlage einer umfassenden Machbarkeitsstudie über festgestellte Mineralreserven. Das Unternehmen hat sich entschieden, ohne etablierte Mineralreserven fortzufahren und stützt seine Entscheidung auf die vergangene Produktion und interne Prognosen.

Lost Sheep Flussspatprojekt – Delta, Utah

– 100% im Besitz – 2.100 Acres – 108 Claims

– Befindet sich im Gebiet Spor Mountain, Juab County, Utah, etwa 214 km südwestlich von Salt Lake City.

– Vollständig genehmigt – einschließlich Abbaugenehmigungen.

– Technischer Bericht gemäß NI 43-101 identifiziert umfangreichen hochgradigen Flussspat mit geringen Verunreinigungen.

– Bergbauplan vom BLM genehmigt[1]

Erstmals genehmigt von Rex Rowley – Area Manager, Bureau of Land Management – 24. August 1992.

Erneuert durch Paul B. Baker – Minerals Program Manager, Bureau of Land Management – 12. Dezember 2016.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Mark Bolin telefonisch unter 604-781-0535 oder per E-Mail unter mbolin@aresmining.com.

