Arrow und Cloud-Security-Anbieter Cyren schließen EMEA-Distributionsvertrag

Der globale Technologieanbieter Arrow hat eine EMEA-Vertriebsvereinbarung mit Cyren, einem Anbieter für Cloud-Sicherheitslösungen, geschlossen. Laut Cyren nutzen täglich weltweit rund 1,3 Milliarden Nutzer die Sicherheitslösungen des Unternehmens und schützen ihre Daten mit dem Threat-Intelligence-Lösungspaket für E-Mail und Internet des Unternehmens vor Cyberattacken und Datenverlusten.

Die Inbox Security-Lösung von Cyren, die auf einer der weltweit größten Security-Clouds basiert, identifiziert und adressiert Bedrohungen wie Phishing, Angriffe auf geschäftliche E-Mails sowie Malware, die die bestehenden Abwehrmechanismen eines Unternehmens überwinden konnten und die sich bereits im Postfach eines Nutzers befinden. Darüber hinaus ist Cyren einer der führenden Anbieter innovativer E-Mail-Sicherheitslösungen für mittlere bis große Unternehmen.

?Unsere im digitalen Wandel befindliche Welt konfrontiert die Unternehmen mit einer wachsenden Zahl neuer, sich ständig weiterentwickelnder Sicherheitsbedrohungen ? daher ist es wichtig, immer einen Schritt voraus zu sein und sicherzustellen, dass Schwächen in der weiträumigen Unternehmensinfrastruktur nicht ausgenutzt werden. Der Einsatz von Cyren Inbox Security bietet Kunden in der EMEA-Region die Möglichkeit, Bedrohungen effektiv zu beseitigen und ein Unternehmen und seine Mitarbeiter zu schützen?, so Alexis Brabant, Vice President Sales des Geschäftsbereichs Enterprise Computing Solutions von Arrow in EMEA.

Cyren Inbox Security setzt auf kontinuierliche Überwachung und Erkennung in Kombination mit Echtzeit-Analysen und automatisierter Problembehebung zum Schutz der Daten vor Sicherheitsverstößen bei gleichzeitiger Verringerung der Kosten für Bedrohungssuche und -behebung. Analog dazu bieten die Threat-Intelligence-Lösungen des Unternehmens Erkennungsfähigkeit in Echtzeit und detaillierte Einblicke in aktuelle und aufkommende Bedrohungen, so dass Unternehmen potenzielle Attacken proaktiv stoppen können, bevor sie auftreten.

?Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch Phishing müssen die Unternehmen den Schwächen, die sich in ihren E-Mail-Systemen zeigen, immer einen Schritt voraus sein?, dazu Atif Ahmed, Vice President Sales, Cyren EMEA & APAC.?Cyren hat sich für eine Zusammenarbeit mit Arrow in der EMEA-Region entschieden, da das Unternehmen in dieser Region über eine starke Positionierung, einen hervorragenden Ruf und außergewöhnliche Kapazitäten in Hinblick auf Channel-Enablement, Vertrieb und Support verfügt ? mit unserem gemeinsamen proaktiven Lösungsansatz möchten wir Cyren als erste Wahl für Inbox-Security etablieren.?

Über Arrow Electronics

Arrow Electronics unterstützt die Innovationen von mehr als 175.000 der weltweit führenden Technologie-Hersteller und Service-Anbieter. Mit einem Umsatz von 29 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 bietet Arrow Technologie-Lösungen, die das geschäftliche und tägliche Leben verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter FiveYearsOut.com.

Arrow Electronics

Arrow Electronics ist ein globaler Anbieter von Produkten, Dienstleistungen und Lösungen für industrielle und kommerzielle Anwender von elektronischen Komponenten und Enterprise Computing Solutions. Arrow ist über ein weltweites Netzwerk als Zulieferer für über 150.000 Erstausrüster (OEMs), Value Added Reseller (VARs), Auftragshersteller und gewerbliche Kunden tätig. Das Unternehmen unterhält über 300 Vertriebsstandorte und 45 Distributions- und Value Added Zentren in mehr als 80 Ländern.

Als Fortune-150-Unternehmen mit 18.800 Mitarbeitern weltweit, bringt Arrow Technologie-Lösungen auf verschiedenste Märkte, darunter Telekommunikation, Informationssysteme, Transport und Verkehr, Medizin, Industrie und Unterhaltungselektronik.

Arrow bietet spezialisierte Dienstleistungen und Know-how über den gesamten Produktlebenszyklus. Arrow leistet dies, indem Kunden die richtige Technik am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt und zum richtigen Preis erhalten.

Arrow bietet seinen Kunden und Lieferanten ? den besten Technologie-Unternehmen der Welt ?außergewöhnlichen Wert und verbindet sie durch die branchenführenden Dienstleistungen des Unternehmens.

Arrow Enterprise Computing Solutions

Der Geschäftsbereich Arrow Enterprise Computing Solutions hat sich auf die Bereitstellung von Produkten und Lösungen führender Technologieanbieter für den unternehmensweiten Einsatz in den Bereichen Enterprise und Midrange Computing fokussiert. Wir blicken auf über 25 Jahre Erfahrung und Fachkompetenz im IT-Umfeld zurück und unterstützen Fachhändler bei der Realisierung maßgeschneiderter Lösungen für deren Endkunden vom Pre-Sales über Konzeption und Planung eines Projekts bis hin zu Installations- und Support-Services.

