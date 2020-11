Arrow und Oracle Communications unterzeichnen EMEA-Vertriebsvereinbarung

Der globale Technologieanbieter Arrow, ein Mitglied des Oracle PartnerNetwork (OPN), und Oracle Communications haben für die EMEA-Region eine Vertriebsvereinbarung unterzeichnet. Arrow erweitert damit sein bestehendes Oracle-Portfolio. Oracle Communications ist ein führender Anbieter von integrierten Kommunikations- und Cloud-Lösungen, die Service Provider und Unternehmen dabei unterstützen, ihren digitalen Transformationsprozess zu beschleunigen.

Die Vereinbarung umfasst zentrale Technologien von Oracle, darunter Session Border Controller (früher Acme?Packet), SD-WAN (früher Talari?Networks) sowie Cloud-basierte Netzwerküberwachungs- und -Verwaltungslösungen. Damit bieten sich dem IT Channel Möglichkeiten, Unified Communications- und WAN-Umgebungen unter Einbeziehung führender Technologieanbieter zu skalieren und zu sichern. Die Technologien ebnen Unternehmenskunden den Weg in die Cloud und ermöglichen ihnen Zugang zu Cloud-Kommunikationsplattformen ? in einer Zeit, in der sich Collaboration-Technologien wie Videokonferenz-Tools als geschäftskritisch herausstellen.

Alexis Brabant, Vice President Sales EMEA des Geschäftsbereichs Enterprise Computing Solutions bei Arrow sagt: ?Während sich Unternehmen auf flexibles Arbeiten einstellen und den Angestellten ermöglichen, ortsunabhängig zu arbeiten, stellen sie ihre Sprach- und Datennetzwerke auf den Prüfstand. Das Portfolio von Oracle?Communications ergänzt unser bestehendes Unified-Communications, Sicherheits- und Netzwerklösungs-Portfolio und unterstützt unsere Go-to-Market-Strategie zum Ausbau und zur Absicherung von Netzwerken ? mit dem Ziel, dem sich wandelnden Bedarf der Kunden nach Lösungen für mobiles Arbeiten gerecht zu werden. Es bietet außerdem Partner Enablement, einschließlich Schulungen und Oracle-Zertifizierungen.?

?In Anerkennung der Tatsache, dass die Absicherung und der Ausbau von Netzwerken noch wichtiger werden, da Unternehmen weiterhin verstärkt auf ortsunabhängige Arbeitsszenarien setzen, freuen wir uns sehr, unsere ?Security?First?-Unternehmenskommunikations-Lösungen mit der Hilfe von Arrow zu erweitern?, so Andrew Morawski, Senior Vice President und General Manager bei Oracle Communications. ?Diese Technologien ermöglichen es unseren Vertriebspartnern, Unternehmen bei der Transformation ihrer digitalen Arbeitsplätze zu unterstützen.?

Über Arrow Electronics

Arrow Electronics unterstützt die Innovationen von mehr als 175.000 der weltweit führenden Technologie-Hersteller und Service-Anbieter. Mit einem Umsatz von 29 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 bietet Arrow Technologie-Lösungen, die das geschäftliche und tägliche Leben verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter FiveYearsOut.com.

Über das Oracle PartnerNetwork

Das Oracle PartnerNetwork (OPN) ist das Partnerprogramm von Oracle, das den Übergang zur Cloud beschleunigt und herausragende Unternehmensergebnisse für Geschäftskunden ermöglicht. Im Rahmen des OPN-Programms können Partner über eigene, auf den jeweiligen Go-to-Market-Plan abgestimmte ?Tracks? mit Oracle interagieren: Cloud Build für Partner, die Produkte oder Services bieten, die auf Oracle Cloud basieren oder durch Oracle Cloud integriert wurden; Cloud Sell für Partner, die sich dem Weiterverkauf von Oracle Cloud-Technologien widmen; Cloud Service für Partner, die Oracle Cloud Services implementieren, anwenden und verwalten; sowie License & Hardware für Partner, die Oracle-Softwarelizenzen oder Hardwareprodukte entwickeln, betreuen oder vertreiben. Kunden können die Umsetzung ihrer Unternehmensziele dank OPN-Partnern beschleunigen, die besondere Kompetenzen hinsichtlich einer bestimmten Produktfamilie oder Cloud-Dienstleistung erworben haben. Mehr dazu erfahren Sie auf http://www.oracle.com/partnernetwork

Markenzeichen

Oracle und Java sind eingetragene Marken von Oracle bzw. dessen verbundenen Unternehmen.

Arrow Electronics

Arrow Electronics ist ein globaler Anbieter von Produkten, Dienstleistungen und Lösungen für industrielle und kommerzielle Anwender von elektronischen Komponenten und Enterprise Computing Solutions. Arrow ist über ein weltweites Netzwerk als Zulieferer für über 150.000 Erstausrüster (OEMs), Value Added Reseller (VARs), Auftragshersteller und gewerbliche Kunden tätig. Das Unternehmen unterhält über 300 Vertriebsstandorte und 45 Distributions- und Value Added Zentren in mehr als 80 Ländern.

Als Fortune-150-Unternehmen mit 18.800 Mitarbeitern weltweit, bringt Arrow Technologie-Lösungen auf verschiedenste Märkte, darunter Telekommunikation, Informationssysteme, Transport und Verkehr, Medizin, Industrie und Unterhaltungselektronik.

Arrow bietet spezialisierte Dienstleistungen und Know-how über den gesamten Produktlebenszyklus. Arrow leistet dies, indem Kunden die richtige Technik am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt und zum richtigen Preis erhalten.

Arrow bietet seinen Kunden und Lieferanten ? den besten Technologie-Unternehmen der Welt ?außergewöhnlichen Wert und verbindet sie durch die branchenführenden Dienstleistungen des Unternehmens.

Arrow Enterprise Computing Solutions

Aggregation ist unerlässlich. Arrow vereint langjährig bewährte und neue Technologien, um sein Channel-Ökosystem zu unterstützen und dadurch die Komplexität einer sich ständig weiterentwickelnden Welt zu reduzieren.

Diese Technologien werden durch ein umfassendes Dienstleistungsportfolio unterstützt. Von technischen Ressourcen bis hin zu Finanzdienstleistungen und Marketingexpertise streben wir an, Wachstum zu schaffen, indem wir Komplexität im Tagesgeschäft reduzieren.

Über unsere Plattform ArrowSphere verbinden wir die weltweit führenden Technologieanbieter mit Tausenden von Channel-Partnern und Millionen von Endkunden, die von einem umfangreichen Cloud-Katalog, Verbrauchsmanagement und Skalierbarkeit profitieren.