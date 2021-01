ARTDEV AS-1350 und AS-3350 Barcodescanner

Der AS-1350 und der AS-3350 sind die neuen, handlichen 2D-Barcodescanner von ARTDEV.

Der AS-1350 ist die kabelgebundene USB-Variante der Barcodescanner Serie wohingegen der AS-3350 die kabellose Variante mit Basisstation und Arbeitsreichweite von bis zu 10 Metern darstellt. Beim Anschluss der Basisstation wird auf den bewährten Anschluss per USB Anschlusskabel gesetzt, das beim AS-3350 sowohl für die Ladung des Handteils in der Basis als auch für die kabellose Datenübertragung zwischen Handteil und Basis reicht. Der Einsatz eines optionalen Netzteils entfällt, was gerade beim Einsatz an mobilen Hosts interessant ist.

Eine weitere Besonderheit ist die Funktion, den AS-3350 per Bluetooth auch direkt mit anderen Geräten verbinden zu können. Die Basisstation wird dadurch zur reinen Ladestation. Diese Lösungen eignen sich vor allem für den Einsatz in mobile POS Umgebungen.

Der interne Lithium-Ionen Akku des ARTDEV AS-3350 ermöglicht bei voller Ladung eine Standby Zeit von bis zu 16 Stunden oder bis zu 60.000 Scans. Eine vollständige Wiederaufladung des Akkus ist in 4 bis 5 Stunden abgeschlossen.

Beide Barcodescanner unterstützen alles Standard 1D- und 2D-Barcodes wie zum Beispiel QR-Codes oder Datamatrix Barcodes. Außerdem wird ein Barcodescan von Displays unterstützt, wodurch zum Beispiel Coupons von Smartphones gelesen werden können.

Das einzigartige Design der AS-1350 und AS-3350 Barcodescanner besitzt einen LED Ring auf dem Scanner Kopf, der eine optische Bestätigung für erfolgreiche Barcodescans abgibt. Besonders nützlich ist diese optische Lesebestätigung überall dort, wo die typische akustische Lesebestätigung per Beeper entweder aufgrund der Umgebungsbedingungen deaktiviert werden muss oder wo aufgrund lauter Umgebungen keine akustische Bestätigung gehört werden kann.

Beide Barcodescanner unterstützen eine USB Plug und Play-Funktion, die einen sofortigen Betrieb nach USB Anschluss ohne vorherige Treiberinstallationen ermöglicht.

PULSA.DE: ARTDEV AS-1350 und AS-3350 Barcodescanner