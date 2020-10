ARTDEV AS-7210 V2 und AS-7310 V2

ARTDEV stellt die zweite Serie der AS-7210 und AS-7310 Barcodescanner vor. Diese Erweiterungen mit 1D-Strichcodeleser im AS-7210 V2 oder 2D-Imager im AS-7310 V2 besitzen die gleiche, bekannte, handliche Bauform der AS-7210 und AS-7310, bieten allerdings eine große Bandbreite an neuen und verbesserten Funktionen für einen noch komfortableren Einsatz.

Als offensichtlichste Neuerung besitzen beide Geräte nun ein einheitlich gleiches Gehäuse, bei dem lediglich die jeweilige Barcodeoptik verbaut wurde. Dies erlaubt einen einheitlichen Einsatz von Zubehörartikeln wie Silikon Schutzhüllen für AS-7210 V2 und AS-7310 V2. Beim Gehäuse fällt außerdem sofort auf, dass das bisherige LCD Display der ersten Geräteserie durch ein OLED Display ersetzt wurde, das das vorherige in puncto Lesbarkeit, Schärfe und Helligkeit um Längen schlägt.

Die zweite sichtbare Neuerung ist auf der Geräteunterseite zu finden. Die bisherigen Mini-USB und Micro-USB Anschlüsse beim AS-7210 und AS-7310 wurden durch einen neuartigen, magnetischen USB Anschluss ersetzt. Zur Verbindung reicht eine einfache magnetische Kopplung des Kabels mit dem jeweiligen Gerät. Hierdurch werden Probleme durch unsachgemäßen Anschluss des USB Kabels restlos eliminiert.

Sollte diese neue Verbindung noch nicht ausreichend praktikabel sein ist für die ARTDEV AS-7210 V2 und AS-7310 V2 Barcodescanner eine optionale Ladestation verfügbar, in die das Gerät zur Ladung einfach wie von anderen Mobilterminals bekannt hineingestellt werden kann. Die optionale Station übernimmt dann nicht nur die Akkuladung beim Gerät sondern dient auch als Datenübertragungsstation.

Der neue Akku des AS-7210 V2 und AS-7310 V2 ist die nächste große Neuerung zur ersten Geräteserie denn dieser wurde in puncto Kapazität zum Vorgänger gleich verdoppelt. So besitzt die zweite Geräteserie eine ausreichende Betriebsdauer von zwei vollen Schichten im Bluetooth Dauereinsatz (22 Stunden beim AS-7210 V2, 19 Stunden beim AS-7310 V2) sowie eine Standbyzeit von zwei Wochen (AS-7210 V2) oder einer Woche (AS-7310 V2). So müssen sich keinerlei Gedanken darüber gemacht werden, ob das Gerät einer umfangreichen Inventur gewachsen ist. Die vollständige Wiederaufladung des Akkus nimmt dabei nicht mehr als wenige Stunden in Anspruch, sodass dem Einsatz zum nächsten Morgen nichts im Wege steht.

Die neuen AS-7210 V2 und AS-7310 V2 Barcodescanner von ARTDEV besitzen weiterhin ein äußerst robustes Gehäuse mit Fallschutz von bis zu 1.2 Metern auf Beton sowie einem Schutz gegen Staub und Spritzwasser auf IP65 Niveau. Dies ist das gleiche Level, auf dem auch andere Industrie-Barcodescanner arbeiten, bei denen jedoch nur eine zusätzliche Ladestation schon mehr kostet als der gesamte AS-7210 V2 oder AS-7310 V2.

Mit der Veröffentlichung der zweiten Geräteserie der AS-7210 und AS-7310 entlässt ARTDEV die bisherigen Geräte in den wohlverdienten Ruhestand.

