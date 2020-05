ARTDEV Hygieneschutz-Produkte

PULSA bietet das komplette Sortiment an Hygieneschutz Produkten von ARTDEV im Portfolio an. Die Möglichkeit zur Produkt-Individualisierung besteht ebenfalls auf Nachfrage.

ARTDEV bietet drei unterschiedliche Produktserien an, die einen generellen Schutz für Kunden und Mitarbeiter im Kassenbereich oder der Gastronomie bieten.

Aus aktuellen Gründen und mit Blick auf COVID-19 bekommen diese Produkte eine erhöhte Aufmerksamkeit sowie vor allem Dringlichkeit. Vergleichbare Produkte bieten häufig einen geringeren Schutz oder werden zu astronomischen Preisen angeboten und sind häufig vergriffen und mit Lieferzeiten in Wochen wenn nicht sogar Monaten versehen.

ARTDEV bietet aus diesem Grund die drei folgenden Produktgruppen in verbesserter Form an:

Ein Hygiene-Schutzschild zur Aufstellung auf die Theke oder dem Kassentisch ist in den Maßen 80cm x 80cm oder 100cm x 80cm erhältlich. Eine optionale Durchreiche ist selbstverständlich ebenfalls erhältlich.

Als Besonderheit ist die Stärke des Acrylglases zu nenne, die neben den üblichen Stärken im Bereich von 4-5mm hier bei 6mm liegt. Neben der somit erhöhten Verlässlichkeit hat dies natürlich ganz besondere Auswirkungen auf die Standfestigkeit.

Zur Auftrennung von Tischen in unterschiedliche Arbeitsplätze oder zur Einteilung von Sitzplätzen in der Gastronomie sind Aufsteller aus Klarglas Acryl erhältlich, die einfach ineinander gesteckt werden können und so einen Tisch in vier Sitzplätze aufteilen, die allesamt voneinander getrennt sind. Auch hier ist die bekannte Durchreiche als Option erhältlich.

Die Wandstärke liegt beim Platztrenner ebenfalls bei robusten 6mm.

Für Mitarbeiter, die dauerhaft einen Mundschutz tragen müssen, ist ein Sicherheits-Gesichtsschild erhältlich, dass sich einfach auf den Kopf gesetzt werden kann und mit einem Silikonband befestigt werden kann.

Gerade für Brillenträger, die bei Mundschützen über beschlagene Brillengläser klagen oder für Mitarbeiter, die nach einer längeren Zeit mit Atemmaske nur noch schwer oder eingeschränkt Luft bekommen ist diese Art des Schutzes eine Wohltat.

Alle drei Produkte sind innerhalb kürzester Zeit von etwa 1-2 Tagen lieferbar und können auch in wenigen Tagen nachproduziert werden.

Für Einsatzorte mit besonderen Platzvorgaben besteht weiterhin die Möglichkeit, sich die Produkte in individuellen Maßen oder mit individuellen Befestigungen fertigen zu lassen. Soll die Durchreiche zum Beispiel an anderen Stellen vorhanden sein oder werden neben den Standardmaßen andere Größen benötigt? Wird anstatt des Tischeständers aus Klarglas-Acryl lieber eine Befestigung aus Metall benötigt?

Alle diese Punkte sind auf Wunsch möglich und können ebenfalls innerhalb einer Woche produziert werden.

Grundsätzlich gilt dazu, dass die Bezugswege so kurz wie möglich gehalten werden und auf direkte Kontakte zu Herstellung und Produktion Wert gelegt wurde. Daher sind nicht nur die Lieferzeiten besonders kurz sondern vor allem die Preise und Konditionen auf einem deutlich niedrigeren Niveau als bei vergleichbaren Artikeln.

