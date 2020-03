ARTHOS berät Data Respons ASA bei der Übernahme der DONAT group GmbH

Data Respons ASA hat heute eine Vereinbarung zur 100%igen Übernahme der DONAT group GmbH (“DONAT”) unterzeichnet, einem Softwareentwicklungs-Dienstleister aus Ingolstadt mit mehr als 140 Mitarbeitern. Das Unternehmen ist ein führender Nischenanbieter für Software-Lösungen, individuelle Dienstleistungen in Softwareentwicklung und -architektur, Systemintegration und Testmanagement sowie geschäftskritischen F&E IT-Dienstleistungen (DevOps).

ARTHOS hat bei dieser Transaktion als M&A-Berater für Data Respons die Gespräche initiiert und den Kaufprozess geleitet und durchgeführt. Unter anderem hat ARTHOS die Akquisitionsstrategie zur Definition idealer Suchkriterien gemeinsam mit dem Kunden erarbeitet. Außerdem hat ARTHOS einen umfassenden Screeningprozess durchgeführt, mehr als 30 potenzielle strategische Partnerunternehmen analysiert, Managementmeetings organisiert sowie die Durchführung des anschließenden M&A-Prozesses einschließlich der finanzwirtschaftlichen Beratung sowie der Koordination der Due Diligence und der Vertragsverhandlungen übernommen. Dies ist bereits die vierte erfolgreiche Zusammenarbeit innerhalb von vier Jahren zwischen ARTHOS und Data Respons bei der Übernahme eines Softwareentwicklungsunternehmens in Deutschland.

„Mit dieser Transaktion stärken wir weiter unsere Wettbewerbsposition in Deutschland, dem mit Abstand größten Industriemarkt in Europa und einem strategisch sehr wichtigen Markt für Data Respons. Die Digitalisierung und Verbindung von Fahrzeugen, die Transformation von Antriebssystemen sowie die steigenden Umwelt- und Sicherheitsanforderungen stellen die Automobilindustrie vor die Herausforderung, Innovationen schneller als bisher umzusetzen. Um Schritt zu halten, investiert die Branche stark in fortschrittliche Software und datengesteuerte Tools, die eine effiziente Entwicklung und das Testen neuer Plattformen unterstützen. DONAT bietet hochspezialisierte Softwaredienstleistungen an, die einen geschäftskritischen Teil des Entwicklungsprozesses für einige der führenden deutschen Automobilmarken darstellen“, sagt Kenneth Ragnvaldsen, CEO von Data Respons.

„Wir freuen uns darauf, Teil von Data Respons zu werden. Wir teilen die gleiche Unternehmenskultur und das gleiche technologische Leistungsprofil. Beide Unternehmen bieten hochspezialisierte Dienstleistungen an und entwickeln Nischensoftwarelösungen in enger Zusammenarbeit mit unseren branchenführenden Kunden. Bei DONAT konzentrieren wir uns auf die Einstellung der besten Talente mit Leidenschaft für Technologie und die Arbeit in multidisziplinären Teams“, sagt Hans Donat jr., CEO der DONAT group.

„Wir freuen uns, die DONAT group in die Data Respons-Familie aufzunehmen. Mit den deutschen Unternehmen unserer Gruppe haben wir bereits mehrere Synergien sowohl in Bezug auf die Kundenstruktur als auch in Bezug auf den Kompetenzaustausch identifiziert. Gemeinsam sind wir besser gerüstet, um ein kompletter Technologiepartner für unsere Kunden zu werden und zu automatisierten, digitalisierten und vernetzten Lösungen beizutragen“, schließt Kenneth Ragnvaldsen.

Über Data Respons

Data Respons ist ein ganzheitlich aufgestelltes, unabhängiges Technologieunternehmen und ein führender Anbieter in den Bereichen Internet der Dinge (IoT), Digitalisierung und Embedded Solutions. Das Unternehmen bietet Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen aber auch intelligente Lösungen für OEMs, Systemintegratoren und vertikaler Produktlieferanten, z.B. in den Bereichen Transport und Automobil, Industrieautomatisierung, Medien und Telekommunikation, Raumfahrt, Rüstung und Sicherheit, Medizintechnik, Energie- und Seefahrt, aber auch in der öffentlichen Verwaltung. Data Respons ASA ist an der Aktienbörse in Oslo gelistet (Ticker: DAT) und ist Mitglied im Informationstechnologie-Aktienindex. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Norwegen, Schweden, Dänemark, Deutschland und Taiwan.

Über DONAT group

Die 1980 gegründete DONAT group ist ein Softwareentwicklungsdienstleiser aus Ingolstadt mit mehr als 140 Mitarbeitern. Das Unternehmen ist ein führender Nischenanbieter für Software-Lösungen, individuelle Dienstleistungen in Softwareentwicklung und -architektur, Systemintegration und Testmanagement sowie geschäftskritischen F&E IT-Dienstleistungen (DevOps).