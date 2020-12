Arvato Systems beweist Cloud-Kompetenz und Cloud-Migrations Know-how

Arvato Systems besteht umfangreiches Audit für Windows Server und SQL-Server Migrationsszenarien nach Microsoft Azure

Know-how, Leistungsfähigkeit und Kundenerfolge bei Cloud Migrationen erneut nachgewiesen

Arvato Systems hat nach einem Audit durch Microsoft eine weitere sogenannte ?Advanced Specialization? erlangt. Damit werden dem IT-Spezialist umfassendes Know-how und die höchsten Standards für Servicebereitstellung und Support bei der Migration von Windows Server- und SQL Server-basierten Workloads in die Microsoft Cloud bescheinigt.

Microsoft qualifiziert die Mitglieder seines Partner-Ökosystems weltweit nach sehr hohen Standards. So steht eine ?Advanced Specialization? als internationales Qualitätskennzeichen für Kunden und kann nur von Partnern mit Gold Status erlangt werden. Mit einer ?Advanced Specialization? zeigen Microsoft Partner ihr fundiertes Wissen und ihre umfassende Erfahrung in einem definierten Bereich und weisen ihren Erfolg bei der Implementierung von Microsoft-Diensten oder -Lösungen in einem unabhängigen Audit-Verfahren nach.

Die ?Advanced Specialization? für Windows Server und SQL-Server Migrationen nach Microsoft Azure baut auf dem aktiven Gold-Status der Cloud Plattform Kompetenz auf. Arvato Systems konnte im Audit mit weitreichender Erfahrung und nachweislichen Erfolgen bei der Migration und Optimierung von Windows Servern und SQL Servern glänzen. So bringen zertifizierte Arvato Systems Mitarbeiter u.a. als Azure Administratoren, Solution Architects sowie DevOps-, Security- und Data Engineers ihre validierten Kompetenzen ein, um Cloud-Migrationsprojekte effizient und reibungslos umzusetzen. Besonders gelobt wurde die etablierte DevOps-Kultur des IT-Spezialisten in Kombination mit den hochwertigen Validierungs- und Testprozessen.

?Wir freuen uns, dass wir mit dieser ?Advanced Specialization? im Microsoft Azure Kontext einmal mehr unsere Cloud-Kompetenz unter Beweis stellen konnten?, so Mathias Lopass, Senior Manager Microsoft Solutions bei Arvato Systems. ?Damit zeigen wir unseren Kunden, dass wir für die Cloud-Transformation ein kompetenter und hochqualifizierter Partner sind.?

Mit der ?Advanced Specialization? für Migrationsszenarien für Windows- und SQL-Server nach Azure gehört Arvato Systems zu einem kleinen Kreis besonders ausgezeichneter Microsoft Lösungsanbieter und baut seine Top-Position im Microsoft Partnerökosystem weiter aus. Das Unternehmen war 2019 einer der ersten Microsoft Partner in Deutschland, der eine ?Advanced Specialization? für SAP on Microsoft Azure erreichen konnte. ?Mit der aktuellen weiteren ?Advanced Specialization? haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht. Aktuell arbeiten wir an den Spezialisierungen für Windows Virtual Desktop und Data Warehouse-Migration. Damit wollen wir unser umfangreiches Microsoft-Portfolio noch sichtbarer machen und die Zusammenarbeit mit Microsoft und neuen Kunden intensivieren und weiter ausbauen?, so Lopass.

Als international agierender IT-Spezialist unterstützt Arvato Systems namhafte Unternehmen bei der Digitalen Transformation. Mehr als 3.000 Mitarbeiter an weltweit über 25 Standorten stehen für hohes technisches Verständnis, Branchen-Know-how und einen klaren Fokus auf Kundenbedürfnisse. Als Team entwickeln wir innovative IT-Lösungen, bringen unsere Kunden in die Cloud, integrieren digitale Prozesse und übernehmen den Betrieb sowie die Betreuung von IT-Systemen. Zudem können wir im Verbund der zum Bertelsmann-Konzern gehörenden Arvato ganze Wertschöpfungsketten abbilden. Unsere Geschäftsbeziehungen gestalten wir persönlich und partnerschaftlich mit unseren Kunden. So erzielen wir gemeinsam nachhaltig Erfolge. www.arvato-systems.de