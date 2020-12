Arvato Systems bietet mit der?AEP MaKo Cloud? Lösung für die zukünftige Marktkommunikation ? Leipziger Stadtwerke einer der ersten Anwender

br />



Neuer Baustein der Arvato Energy Platform? (AEP)

Arvato Systems bietet mit der ?AEP MaKo Cloud? eine End-to-End-IT-Lösung für fachliche und technische Marktkommunikation der Energiewirtschaft

Leipziger Stadtwerke nutzen die Lösung bereits für die Prozesse zweier Marktrollen

Mit der Arvato Energy Platform? (AEP) bietet Arvato Systems bereits heute ein IT-Framework für die Energiewirtschaft, das Kunden aller Marktrollen ermöglicht, ihre Anwendungsfälle in einer prozessorientierten Architektur?schnell, flexibel und kosteneffizient?umzusetzen. Der neue, zentrale Baustein ?AEP MaKo Cloud? wird bereits durch die Leipziger Stadtwerke genutzt.

Die Energiewirtschaft rüstet sich mit steigendem Tempo für die Digitalisierung und forciert zahlreiche neue Geschäftsmodelle. Am Thema Marktkommunikation kommt dabei kein Marktteilnehmer vorbei. Durch die Vorgaben der MaKo2020 der Bundesnetzagentur erlebt der Energiemarkt einen der größten Einschnitte in die Prozesslandschaft, von denen alle regulierten energiewirtschaftlichen Use Cases betroffen sind. Weitere Änderungen, unter anderem durch den Redispatch 2.0, bei dem es um neue Vorgaben für das Management von Netzengpässen geht, zeichnen sich bereits ab.

Auf Energieversorger kommen dabei zahlreiche Herausforderungen zu, zum Beispiel die permanente fristgerechte Pflege der Nachrichtenkommunikation. Auch spielen regelmäßige gesetzliche Anpassungen im Rahmen der Formatwechsel und Prozessanpassungen mit dem entsprechenden Know-how-Aufbau sowie der Systemertüchtigung eine große Rolle. Dabei entstehen teils hohe Kosten und Aufwände im Nachrichten-Management sowie in der Bearbeitung von Sonderfällen oder fehlerhaften Nachrichten. Für all diese Themen bietet die ?AEP MaKo Cloud? eine Lösung.

?Wir haben bereits in den vergangenen zehn Jahren unseren Kunden mit der Open-Source-Lösung ?B2B by Practice? ein hohes Maß an Stabilität und Integrationsfähigkeit in der technischen Marktkommunikation geliefert. Unser Leistungsversprechen mit der ?AEP MaKo Cloud? ist, dies auch zukünftig für alle technischen und fachlichen Prozesse der Marktkommunikation – unabhängig von der jeweiligen Marktrolle – sicherzustellen? erklärt Andreas Pöhner, Geschäftsführer der zur Arvato Systems Group gehörenden Next Level Integration GmbH, die aktuellen Entwicklungen.

Die ?AEP MaKo Cloud? stellt sich als End-to-End-Lösung für die Marktkommunikation gemäß den regulatorischen Vorgaben auf. Geringe Onboarding-Aufwände, eine hohe Integration in bestehende Lösungen unabhängig vom Backend sowie die Anschlussfähigkeit an zukünftige Plattformen stehen dabei im Fokus. Besonderes Merkmal ist die Nutzungsmöglichkeit der Lösung als Datendrehscheibe mittels ihrer Enterprise Application Integration (EAI)-Funktionalitäten, die zusätzlich zur klassischen EDIFACT-Kommunikation zur Verfügung steht. Prozesse können dabei einfach über eine Business Process Engine angepasst und über ein Monitoring im Rahmen des AEP Frameworks transparent gemacht werden.

Als einer der ersten Anwender setzen bereits heute die Leipziger Stadtwerke auf fachliche und technische Kernprozesse der ?AEP MaKo?. Im Zentrum steht hier zunächst die Abdeckung der beiden Marktrollen Messstellenbetreiber und Lieferant. Diese werden zusätzlich um Funktionalitäten der AEP Abrechnungslösung ?myBusiness Supplier? ergänzt.

Für die Zukunft ist der Ausbau der Zusammenarbeit zwischen Leipziger Stadtwerken und Arvato Systems auch auf die Prozesse der Marktrolle Netzbetreiber in Planung. Uwe Fischer, Bereichsleiter Informationsmanagement der Leipziger Stadtwerke, äußert sich zufrieden: ?Mit dem Produktportfolio der Arvato Systems auf Lieferantenseite stellen wir weitere Weichen für die Digitalisierung unseres Geschäftes und werden dieses sukzessive auf Basis der AEP weiter ausbauen.?

Über die Leipziger Stadtwerke

Die Leipziger Stadtwerke sind Marktführer für Strom und Wärme in Leipzig versorgen die die Menschen in Leipzig und der Region zuverlässig und effizient mit Energie. Als kompetenter Energiepartner bieten sie intelligente und zukunftssichere Lösungen für die umweltfreundliche und vernetzte Energiewelt von morgen. Sie gestalten die Energiewende in Leipzig aktiv mit. Die Leipziger Stadtwerke sind ein Unternehmen der Leipziger Gruppe.

www.L.de

Als international agierender IT-Spezialist unterstützt Arvato Systems namhafte Unternehmen bei der Digitalen Transformation. Mehr als 3.000 Mitarbeiter an weltweit über 25 Standorten stehen für hohes technisches Verständnis, Branchen-Know-how und einen klaren Fokus auf Kundenbedürfnisse. Als Team entwickeln wir innovative IT-Lösungen, bringen unsere Kunden in die Cloud, integrieren digitale Prozesse und übernehmen den Betrieb sowie die Betreuung von IT-Systemen. Zudem können wir im Verbund der zum Bertelsmann-Konzern gehörenden Arvato ganze Wertschöpfungsketten abbilden. Unsere Geschäftsbeziehungen gestalten wir persönlich und partnerschaftlich mit unseren Kunden. So erzielen wir gemeinsam nachhaltig Erfolge. www.arvato-systems.de