Arvato Systems erhält AWS DevOps Competency Status

br />



Neuer AWS Kompetenzstatus für Arvato Systems

Technische Kompetenz und nachgewiesene Kundenerfolge im Bereich DevOps

Arvato Systems hat den DevOps-Kompetenzstatus bei Amazon Web Services (AWS) erreicht. Mit dieser Auszeichnung wird anerkannt, dass Arvato Systems über fundierte Fachkenntnisse und Methoden verfügt, um Kunden bei der Implementierung von Continuous Integration und Continuous Delivery Praktiken zu unterstützen und ihnen bei der Automatisierung und dem Management der Infrastruktur auf AWS zu helfen.

Der DevOps Competency Status unterstreicht das besonders ausgeprägte Know-how von Arvato Systems im AWS Partner Network (APN). Durch die Zertifizierung wird bestätigt, dass Arvato Systems nachweislich mit spezialisierten technischen Kompetenzen für Kundenerfolge sorgt und dabei besonderen Fokus auf Bereiche wie Continuous Integration & Continuous Delivery, Monitoring, Logging und Performance, Infrastruktur als Code und intensive Beratung legt. Um die Auszeichnung zu erhalten, müssen APN-Partner über tiefes AWS-Fachwissen verfügen und Lösungen nahtlos auf der AWS Plattform integrieren können.

“Wir sind stolz darauf, den AWS DevOps Kompetenzstatus erreicht zu haben”, sagte Danny Quick, Head of AWS Business Group, Arvato Systems. “Unser Team hat sich der Aufgabe verschrieben, Unternehmen beim Erreichen ihrer Technologieziele zu unterstützen, indem es die Flexibilität, die Bandbreite der Dienstleistungen und das Innovationstempo von AWS nutzt.?

AWS ermöglicht skalierbare, flexible und kosteneffiziente Lösungen für Unternehmen jeder Größenordnung, vom Start-ups bis hin zu globalen Konzernen. Um die nahtlose Integration und Bereitstellung dieser Lösungen zu unterstützen, hat Amazon Web Services das AWS Competency Program ins Leben gerufen. Damit werden Kunden bei der Suche nach APN Beratungs- und Technologie- Partnern mit fundierter Branchenerfahrung und Fachkenntnis unterstützt.

Außer der Einführung von DevOps übernimmt Arvato Systems für seine Kunden auch die vollständige Installation sowie Managed Services. So können sich Unternehmen auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren und auf bestehende Systeme, Anwendungen sowie Infrastrukturen bedarfsgerecht zugreifen. Zudem erlauben Services von AWS wahlweise die Verwaltung von nur einer oder aber tausender Instanzen, was eine große Flexibilität im Hinblick auf zukünftige Bedarfe eines Unternehmens bietet.

Als international agierender IT-Spezialist unterstützt Arvato Systems namhafte Unternehmen bei der Digitalen Transformation. Mehr als 2.700 Mitarbeiter an weltweit über 25 Standorten stehen für hohes technisches Verständnis, Branchen-Know-how und einen klaren Fokus auf Kundenbedürfnisse. Als Team entwickeln wir innovative IT-Lösungen, bringen unsere Kunden in die Cloud, integrieren digitale Prozesse und übernehmen den Betrieb sowie die Betreuung von IT-Systemen. Zudem können wir im Verbund der zum Bertelsmann-Konzern gehörenden Arvato ganze Wertschöpfungsketten abbilden. Unsere Geschäftsbeziehungen gestalten wir persönlich und partnerschaftlich mit unseren Kunden. So erzielen wir gemeinsam nachhaltig Erfolge. www.arvato-systems.de