Arvato Systems gewinnt Service Provider Award

Arvato Systems erreicht 1. Platz als ?Managed Public Cloud Provider?

Abstimmung von mehr als 20.000 Lesern auf IT-Portalen der Vogel IT-Medien

Cloud und Managed Services im Fokus

Arvato Systems hat beim diesjährigen Service Provider Summit 2020 mit der Platin-Auszeichnung den 1. Platz in der Kategorie ?Managed Public Cloud Provider? erreicht. Die Gewinner der Service Provider Awards werden einmal jährlich durch eine große Leserbefragung in Zusammenarbeit mit den IT-Portalen der Vogel IT-Medien ermittelt. Insgesamt wurden in diesem Jahr mehr als 20.000 Stimmen abgegeben.

Bereits seit 2017 beteiligt sich Arvato Systems am Service Provider Award und kann sich schon zum vierten Mal in Folge in die Siegerliste eintragen. Die Platin-Auszeichnung erhielt der IT-Spezialist 2020 jedoch erstmalig. Diese besondere Bewertung für Arvato Systems spiegelt die starke Performance der vergangenen Jahre als Multi-Cloud Service Provider im Private- und Public-Cloud-Umfeld wieder.

Für Arvato Systems nahm Jürgen Einfalt, Product Manager Enterprise Cloud and Data Centers, die begehrte Auszeichnung entgegen. ?Wir freuen uns sehr, dass wir insbesondere in der in diesem Jahr neu geschaffenen Kategorie ?Managed Public Cloud Provider? auf Anhieb den 1. Platz erreichen konnten?, so Jürgen Einfalt. ?Dieser Award ist eine bemerkenswerte Anerkennung unserer Performance im Umfeld der Hyperscaler, auf deren Public Cloud-Plattformen wir nicht nur die Anwendungen unserer Kunden implementieren, sondern auch kontinuierlich und höchst zuverlässig Managed Services für unsere Kunden erbringen.?

Die diesjährige Preisverleihung fand im Rahmen des Service Provider Summit 27. und 28. August 2020 in Frankfurt am Main statt. Unter besonderen Corona-bedingten Hygienevorkehrungen diskutierten dort rund 100 Managerinnen und Manager unter dem Motto ?The next Level of Service Providing” über Trends, Strategien und Chancen im Managed Service Provider-Geschäft.

Als international agierender IT-Spezialist unterstützt Arvato Systems namhafte Unternehmen bei der Digitalen Transformation. Mehr als 3.000 Mitarbeiter an weltweit über 25 Standorten stehen für hohes technisches Verständnis, Branchen-Know-how und einen klaren Fokus auf Kundenbedürfnisse. Als Team entwickeln wir innovative IT-Lösungen, bringen unsere Kunden in die Cloud, integrieren digitale Prozesse und übernehmen den Betrieb sowie die Betreuung von IT-Systemen. Zudem können wir im Verbund der zum Bertelsmann-Konzern gehörenden Arvato ganze Wertschöpfungsketten abbilden. Unsere Geschäftsbeziehungen gestalten wir persönlich und partnerschaftlich mit unseren Kunden. So erzielen wir gemeinsam nachhaltig Erfolge. www.arvato-systems.de