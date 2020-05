Arvato Systems ist Microsoft Partner für Künstliche Intelligenz

Arvato Systems beweist Kompetenz für Künstliche Intelligenz/Artificial Intelligence (KI/AI)

Aufnahme in ?AI Inner Circle? Programm

Microsoft Partnerschaft gestärkt

Arvato Systems beweist erneut seine Fachkompetenz für Künstliche Intelligenz und wird offizieller Microsoft KI Partner. Dadurch profitiert das Unternehmen von den Vorteilen des ?AI Inner Circle? Partnerprogramms und kann seine Stärke im Bereich Daten und KI durch direkten Zugriff auf Microsoft KI-Ressourcen weiter ausbauen.

Arvato Systems unterstützt Unternehmen bei der Digitalen Transformation und setzt dabei an vielen Stellen auf die Leistungsfähigkeit von Künstlicher Intelligenz. Durch sein interdisziplinäres Kompetenznetzwerk, den ?Arvato Systems AI Competence Cluster?, kann der IT-Spezialist entsprechende KI-Projekte von A bis Z realisieren. Diese Expertise wurde nun durch die Aufnahme in das Microsoft ?AI Inner Circle? Programm noch einmal unterstrichen und anerkannt.

Das ?AI Inner Circle? Partnerprogramm von Microsoft richtet sich an Partner, die kundenspezifische Dienstleistungen oder erweiterte KI-Produktlösungen unter Verwendung von Microsoft KI-Technologien anbieten. Kriterien zur Aufnahme sind beispielsweise die besondere Branchenexpertise von Partnern und deren Fähigkeit, Unternehmenstransformationen mit Hilfe von KI und Daten voranzutreiben und ihre Kunden mit innovativen KI-Lösungen zu unterstützen. Zudem wird ?AI Inner Circle? Partnern sowohl umfangreiches technisches Fachwissen im Bereich der Microsoft KI-Tools als auch eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei Kunden bescheinigt.

Als starker Full-Stack Microsoft Partner ist Arvato Systems von Azure über Dynamics 365 bis hin zu Office 365 in allen drei Microsoft Clouds zuhause. Der Multi Cloud-Service-Integrator unterstützt seine Kunden mit Beratung, Transition sowie passgenauen Serviceleistungen. Diese reichen von Managed Services über vernetzte Kommunikationslösungen bis hin zu innovativen Plattform-Services in Bereichen wie Big Data und Künstliche Intelligenz.

?Arvato Systems und Microsoft verbindet eine langjährige partnerschaftliche Beziehung. Wir freuen uns, diese mit der Aufnahme in das ?AI Inner Circle? Programm weiter ausbauen und stärken zu können?, so Mathias Lopass, verantwortlich für Microsoft Azure bei Arvato Systems. ?Wir sind stolz über die Anerkennung unserer Expertise und Kompetenzen im Bereich Data & KI und motiviert, unseren Kunden auch weiterhin innovative Lösungen durch die Kombination von technologischem Fachwissen und Branchenexpertise bereitzustellen?, ergänzt Niels Pothmann, Head of AI bei Arvato Systems.

Als international agierender IT-Spezialist unterstützt Arvato Systems namhafte Unternehmen bei der Digitalen Transformation. Mehr als 2.800 Mitarbeiter an weltweit über 25 Standorten stehen für hohes technisches Verständnis, Branchen-Know-how und einen klaren Fokus auf Kundenbedürfnisse. Als Team entwickeln wir innovative IT-Lösungen, bringen unsere Kunden in die Cloud, integrieren digitale Prozesse und übernehmen den Betrieb sowie die Betreuung von IT-Systemen. Zudem können wir im Verbund der zum Bertelsmann-Konzern gehörenden Arvato ganze Wertschöpfungsketten abbilden. Unsere Geschäftsbeziehungen gestalten wir persönlich und partnerschaftlich mit unseren Kunden. So erzielen wir gemeinsam nachhaltig Erfolge. www.arvato-systems.de