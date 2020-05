Arvato Systems und Vidispine sagen Teilnahme an IBC 2020 ab

Arvato Systems und Vidispine verzichten auf eines der zentralen Events in ihrem Veranstaltungskalender

Schwerpunkt liegt auf der weiteren Unterstützung der Kunden bei der Aufrechterhaltung ihrer Geschäfte?

Virtuelles Tech-Event ?vortechConnect.by/Vidispine? findet im Mai statt

Arvato Systems und Vidispine bedauern, ihre Teilnahme an der diesjährigen Fachmesse IBC aus Rücksicht auf die Gesundheit ihrer Mitarbeiter absagen zu müssen. Die Veranstaltung ist für die Zeit vom 11. bis 15. September 2020 im Amsterdamer RAI geplant.

“Die IBC ist ein sehr wichtiger Meilenstein in unserem jährlichen Veranstaltungskalender, daher ist uns diese Entscheidung wirklich nicht leichtgefallen”, so Ralf Schürmann, CEO der Arvato Systems S4M GmbH.

“Wir konzentrieren uns jetzt darauf, sicherzustellen, dass unsere Kunden in diesen herausfordernden Zeiten ihre Geschäfte möglichst reibungslos fortführen können. Und natürlich prüfen wir, wie wir unsere Kunden jetzt über die neuesten Lösungen und Innovationen von Arvato Systems und Vidispine informieren und umfassend unterstützen können.?

Zu diesem Zweck planen die beiden Unternehmen derzeit Online-Veranstaltungen wie beispielsweise den Online-Technologiegipfel “vortechConnect.by”, der am 27. Mai stattfinden wird – im Homeoffice, im Wohnzimmer oder auf dem Balkon der Teilnehmer. Mit diesem Format soll einerseits das Angebot bereits bestehender virtueller User Group Meetings erweitert werden. Andererseits wollen die IT-Spezialisten auch neue Möglichkeiten ausprobieren, um mit Kunden und Partnern in Kontakt zu bleiben und zusammenzuarbeiten.

Arvato Systems und Vidispine hoffen, dass es ihren Kunden und Partnern gut geht und freuen sich auf den weiteren Austausch – zunächst online und zukünftig auch wieder persönlich vor Ort.

Weitere Informationen zur Veranstaltung vortechConnect.by finden Sie unter https://www.vortech.by/….

Über Vidispine

Seit 2009 unterstützt Vidispine die Medienbranche dabei, komplexe Herausforderungen rund um datengesteuerte, cloud-basierte Lösungen für die Media Supply Chain und das Media-Asset-Management zu meistern. Da Videoinhalte auch außerhalb der Medienindustrie eine immer größere Rolle spielen, steigt der Bedarf an flexiblen Tools und Plattformen, die Unternehmen bei der schnellen Anpassung von Inhalten, Anwendungen und Prozessen helfen können. Die Vidispine Plattform erlaubt Unternehmen aller Branchen, individuelle Medienlieferketten und Medienanwendungen zu erstellen. Vidispine ist ein Unternehmen von Arvato Systems. vidispine.com

Als international agierender IT-Spezialist unterstützt Arvato Systems namhafte Unternehmen bei der Digitalen Transformation. Mehr als 2.800 Mitarbeiter an weltweit über 25 Standorten stehen für hohes technisches Verständnis, Branchen-Know-how und einen klaren Fokus auf Kundenbedürfnisse. Als Team entwickeln wir innovative IT-Lösungen, bringen unsere Kunden in die Cloud, integrieren digitale Prozesse und übernehmen den Betrieb sowie die Betreuung von IT-Systemen. Zudem können wir im Verbund der zum Bertelsmann-Konzern gehörenden Arvato ganze Wertschöpfungsketten abbilden. Unsere Geschäftsbeziehungen gestalten wir persönlich und partnerschaftlich mit unseren Kunden. So erzielen wir gemeinsam nachhaltig Erfolge. www.arvato-systems.de