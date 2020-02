Arvato Systems unter den besten Arbeitgebern

Siebte Auszeichnung in Folge für den IT-Spezialisten

Award Übergabe bei feierlicher Gala in Düsseldorf

Gütersloh – Auch für das Jahr 2020 konnte Arvato Systems die begehrte Auszeichnung ?Top Employer Deutschland? entgegennehmen und gehört damit zu den besten Arbeitgebern der Republik. Als ?Top Employer? beweist der IT-Spezialist, dass er höchste Standards im Personalmanagement erfüllt.

Für die Zertifizierung führt das angesehene Top Employers Institute ein umfassendes Audit sowie eine anschließende unabhängige Verifizierung durch. Im Fokus der Bewertung stehen verschiedene Kategorien wie Talentstrategie, Personalplanung, Training und Entwicklung, Führungskräfteentwicklung, Karriere- und Nachfolgeplanung sowie Unternehmenskultur.

Beim ?Top Employers Certification Dinner?, das am 06. Februar, in den Rheinterrassen Düsseldorf stattfand, nahm Arvato Systems Personalchef Siegfried Bloch die begehrte Auszeichnung entgegen.

?Wir freuen uns sehr, dass wir nun bereits zum siebten Mal als exzellenter Arbeitgeber ausgezeichnet wurden?, so Siegfried Bloch. ?Das ist für uns keine Selbstverständlichkeit, zumal die Bewertungskriterien in jedem Jahr an die höchsten Standards in der Personalarbeit angepasst werden. Es ist schön, dass sich unsere kontinuierliche Weiterentwicklung hier sichtbar auszahlt.?

Als international agierender IT-Spezialist unterstützt Arvato Systems namhafte Unternehmen bei der Digitalen Transformation. Mehr als 2.700 Mitarbeiter an weltweit über 25 Standorten stehen für hohes technisches Verständnis, Branchen-Know-how und einen klaren Fokus auf Kundenbedürfnisse. Als Team entwickeln wir innovative IT-Lösungen, bringen unsere Kunden in die Cloud, integrieren digitale Prozesse und übernehmen den Betrieb sowie die Betreuung von IT-Systemen. Zudem können wir im Verbund der zum Bertelsmann-Konzern gehörenden Arvato ganze Wertschöpfungsketten abbilden. Unsere Geschäftsbeziehungen gestalten wir persönlich und partnerschaftlich mit unseren Kunden. So erzielen wir gemeinsam nachhaltig Erfolge. www.arvato-systems.de